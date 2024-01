Annunciati i vincitori della prestigiosa National Society of Film Critics (NSFC), considerata dagli addetti del settore la più importante organizzazione di critica cinematografica americana.

Quest'anno a vincere nella categoria Miglior film è stato Past Lives di Celine Song.

2 premi per May December (miglior attore non protagonista, miglior script).

Nella categoria Miglior attrice Sandra Huller (Anatomy of a Fall) ha battuto le due favorite della stagione (Emma Stone e Lily Gladstone che si sono piazzate rispettivamente al 2° e al 3° posto).

Nella categoria Miglior attore Andrew Scott (All of Us Strangers) ha battuto Jeffrey Wright (2°posto) e Cillian Murphy (3° posto).

Nella categoria Miglior film internazionale Fallen Leaves (Finlandia) ha battuto The Zone of Interest (2°posto) e Anatomy of a Fall (3°posto).