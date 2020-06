Si è conclusa con un grande successo la prima IOTHINGS WEEK: decine di eventi in live streaming, con speaker nazionali ed internazionali, dedicati a chi sta progettando il futuro utilizzando tecnologie IoT, AI, Blockchain, 5G e AR/VR organizzati da Innovability, dalle aziende partecipanti e dagli organizzazioni partner.

Oltre 2000 utenti si sono connessi per partecipare a 19 sessioni (Virtual Conference, Webinar, Face-to-Face, Digital Roundtable, Workshop, Close up Meeting, Virtual Open House e Matching) per un totale di oltre 30 ore di streaming distribuite in 5 giornate dal 25 al 29 maggio, con la partecipazione di 52 speaker.

Il palinsesto della settimana è stato composto sia da eventi creati e prodotti da Innovability sia da eventi indipendenti realizzati da partner come associazioni, media e singole aziende, strutturati per aree tematiche, tecnologiche e generali.

Tra le novità della Week, diverse sessioni speciali dedicate alla gestione dell’emergenza COVID-19 e dei suoi effetti su produttività e salute nei luoghi di lavoro (We Restart Safely, Internet of Air e Social Distancing 4 Industry 4.0), ma anche dello scenario di ripresa per gli ecosistemi e gli attori dell’innovazione (Restart Milano, Italia).

Non di minore interesse si è dimostrato EDGE Forum, momento riservato alla discussione delle soluzioni di Edge Computing e del loro ruolo crescente come frontiera tecnologica per i servizi IoT e per la gestione dei dati.

Anche i temi dell’efficienza energetica e dell’Internet of Energy hanno ricevuto ampio spazio, con due sessioni dedicate: una realizzata in collaborazione LE2C – Cluster Tecnologico Lombardo per l’energia e l’ambiente, l’altra con la partecipazione di AssoESCo in occasione del VI ESCo Tech Forum.

La IoThings Week ha visto coinvolti numerosi speaker provenienti da associazioni e istituzioni italiane ed estere, tra cui:

Carlo Battisti, Responsabile del progetto, Qaes – Qualità dell’Aria negli Edifici Scolastici

Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento Unità Efficienza Energetica – DUEE, ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile

Alvise Biffi, Presidente, Confindustria Piccola Industria e Coordinatore Steering Commettee CyberSecurity Assolombarda

Vittorio Cossarini, Presidente, AssoESCo – Associazione delle Energy Service Company e degli Operatori dell’Efficienza Energetica

Stefano da Empoli, Founder & President, I-Com Istituto per la Competitività

Luca Donelli, Presidente, Lombardy Energy Cleantech Cluster

Alessia Endellini, Policy Officer, EFIEES – European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services

Simona Ferrari, Vicepresidente e Responsabile Comitato Tecnico Efficienza Energetica e Incentivi, AssoESCo

Andrea Galliani, V.D. Direzione Mercati all’ingrosso e Sostenibilità Ambientale, ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Davide Gallino, Dirigente Ufficio Sviluppo infrastrutture e servizi digitali, governance di Internet, AGCOM

Giovanni Gasbarrone, Vice Presidente ANUTEI e Segretario Regionale CIU Lazio

Pablo Iacopino, Director of Global TMT Ecosystem Research, GSMA

Sabina Leonelli, Professor in Philosophy and History of Science, Co-Director of Exeter Centre for the Study of the Life Sciences (Egenis) (UK)

Giuseppe Linati, Direttore, Digital Innovation Hub Lombardia

Alessandro Miani, Presidente, SIMA – Società Italiana di Medicina Ambientale

On. Martina NARDI, Deputata – Capogruppo PD Commissione Attività produttive Camera

Gennaro Niglio, Direttore Sviluppo e Innovazione, GSE – Gestore Servizi Energetici

Massimo Pagani, Comitato Tecnico Digitalizzazione, AssoESCo

Barbara Pareglio, IoT Technical Director, GSMA

Piero Pelizzaro, Chief Resilience Officer, Comune di Milano

Angelo Peppetti, Ufficio Credito e Sviluppo, ABI – Associazione Bancaria Italiana

Cristiano Radaelli, Vice Presidente Vicario, ANITEC-ASSINFORM

Roberto Reale, Presidente, Eutopian – Osservatorio Europeo sull’Innovazione Democratica

Saverio Romeo, Associate Lecturer on Emerging Digital Technologies Management and Policy, Birkbeck – University of London

Elisabetta Scotto di Marco, Referente per la Transizione Energetica, Decarbonizzazione e Clima – Direzione Generale Ambiente e Clima, Regione Lombardia

Valentino Sevino, Mobility Planning Area Director, AMAT – Agenzia Mobilità Ambiente Territorio

Marco Svara, Coordinatore progetto 5G, ANIE Automazione

Sebastiano Toffaletti, Secretary General, European Digital SME Alliance

Sauro Vicini, Cluster Operating Officer, Cluster Smart Cities & Communities Lombardia

Michele Zarri, Technical Director, GSMA

Innovability desidera ringraziare gli Sponsor e i Partner, 4next, ALFACOD, Attiva Evolution, Contradata, Dgroove, Infocert, Emnify, Ennova Industires, GBPM Industry, Imec, Kalpa, Melchioni Electronics, Mouser Electronics, Nemko, Nuvap, One Seal, PTC, Security Pattern, Telit, VIA Technologies, GSMA Intelligence, STL Partners, 5G Solutions, ANIE Automazione, ANITEC-ASSINFORM, ASSOESCo, Channel Tech, Innovabilify, Innovation World Cup Series, LE2C – Cluster Tecnologico Lombardo per l’energia e l’ambiente, e Business Community.

Innovability ringrazia inoltre i relatori, i partecipanti e i membri del proprio team per il loro contributo al buon esito dell’evento, con l’augurio di poterci ritrovare al più presto di persona.

Per ulteriori informazioni: www.iothingsweek.com/

Informazioni su INNOVABILITY

Innovability ha creato nel 2002 “M2M Forum”, il primo evento annuale a livello internazionale sulle tecnologie Machine-2-Machine, poi evolutosi in “IOTHINGS” in questi anni ha sviluppato una profonda e continua conoscenza del mercato IoT, sia a livello italiano e sia a livello internazionale, tale da offrire alle aziende anche servizi di marketing, di comunicazione, di ricerca e di consulenza attraverso il proprio ampio e strutturato database e grazie alla collaborazione di prestigiosi partner scientifici, associativi e industriali italiani ed esteri.

