Grande successo per la 2ª edizione del Festival Musica Bella, conclusosi domenica 30 giugno, dopo due serate, a Montechiarugolo (Parma), luogo del cuore di Gianni Bella, all’insegna della musica dal vivo. L’intero festival è stato condotto, con grande entusiasmo e coinvolgimento del pubblico, da Riccardo Benini e realizzato con la Direzione Artistica di Chiara Bella e Emanuela Cortesi, con la consulenza di Francesca Campanini.

Il contest, del festival, rivolto ai talenti emergenti, è stato vinto da Maria Stella di Villa Santa Lucia (Frosinone), per l’interpretazione del brano di Jorja Smith “Teenage Fantasy”. Una giuria d’esperti le ha assegnato i due premi Musica Bella, una borsa di studio dal valore di € 4.000, per frequentare un corso a scelta, presso il CET Centro Europeo di Toscolano, la Scuola di Mogol (Avigliano Umbro TR), centro di eccellenza universitario, per la musica popolare, e un riconoscimento, in denaro, pari a € 2.000, consegnati, sul palco, dallo stesso Gianni Bella. La giuria ha, inoltre, assegnato la targa per la Miglior Interpretazione a Synergy di Sant’Arcangelo di Romagna (Rimini) e il Premio Della Critica a Daniel (nome d’arte di Daniel Vardiero) di Noale (Venezia). La Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri, ha consegnato la targa per il Miglior Testo Inedito a Candeo (nome d’arte di Paola Candeo) di Milano, per il brano “Il Giornale Strano”.

Le serate sono state arricchite dalla presenza di ospiti speciali: la straordinaria Marcella Bella che ha reso omaggio al fratello con il grande successo “L’Emozione Non Ha Voce” che, quest’anno, festeggia 25 anni, il produttore di fama mondiale Geoff Westley che ha scaldato gli animi dei presenti con aneddoti su Gianni Bella ed esibendosi al pianoforte, il cantautore ed amico di Gianni Bella, Paolo Mengoli, i cantautori Lorenz Simonetti e Daniele Stefani, il magistrato e cantautore Riccardo Cerati e il vincitore della 1 ª edizione del Festival Musica Bella, Mattia Adduocchio. Ad accompagnare le esibizioni degli ospiti e degli artisti emergenti del contest, la band diretta da Rosario Bella, fratello di Gianni, al quale è stata affidata la direzione musicale dell’intero festival.

Il Festival Musica Bella è stato organizzato dal Circolo Culturale Montecristo, in collaborazione con il Comune di Montechiarugolo e Nuova Gente Edizioni Musicali, con il fondamentale sostegno di Conad Monticelli Terme (main sponsor) e degli sponsor I.E. Park International, Molino Cerioli, Salumificio Marazzi, Ferrarini & Bonetti, Montanari & Gruzza, Ceresini Auto, Campanini Food Packaging System.

