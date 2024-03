CASOLA DI CASERTA VECCHIA – (Ernesto Genoni) - All'Eremo di San Vitaliano, quello posto sulla collina di Casola, tra le verdi vallati dei Colli Tifatini, i fedeli casertani, e non solo, giungono da ogni dove, in una sorta di pellegrinaggio domenicale, per ascoltare la parola di don Valentino, alla messa di mezzogiorno, che nella sua essenzialità riesce sempre a donare armonia e discernimento biblici.

Don Valentino Picazio è responsabile del CAB, il Centro Apostolato Biblico e Direttore Diocesano della Educazione, della Scuola e dell’Università. Il CAB a luglio di ogni anno, accoglie numerosi partecipanti a livello nazionale tra cui teologi, presbiteri, diaconi, studiosi ed appassionati della sapienza biblica. “Una esperienza religiosa iniziata 25 anni fa - dice don Valentino eravamo in tre a leggere i passi della Bibbia”.

L'Eremo – compresa nella parrocchia di "S. Marco Evangelista" di Casola di Caserta Vecchia(Ce) - è, fin dall'antichità, un richiamo forte per quanti, nella quiete, desiderano e cercano, il raccoglimento e la contemplazione religiosa.

Numerosi lasciando le vie principali, attraversano in auto sentieri e tratturi, giungendo al piccolo gioiello medioevale. Sono gruppi parrocchiali, movimenti ed associazioni che giungono, ormai da tempo, all’Eremo di San Vitaliano, per esercizi spirituali, momenti di preghiera ma anche per escursioni in piena natura per le colline del borgo medioevale di CasaHirta.

"L'Eremo di San Vitaliano – ci ricorda don Valentino - è un antico luogo di romitaggio, termine arcaico che sta per eremitaggio, luogo solitario, che grazie alla sua collocazione, è per vocazione naturale, ideale per accogliere incontri dove poter riscoprire, per ogni cristiano, le Sacre Scritture, la preghiera, seminari e ritiri spirituali.

L'Eremo è, per quanti lo inseriscono nei loro itinerari, una meta desiderata per la sua francescana essenzialità dove chi programma di restare più a lungo, da solo o in gruppo, può trascorrere momenti intensi di raccoglimento, organizzando anche per il pernottamento. ([email protected])

All’Eremo, a luglio del 2022 fu inaugurata “La Via della Bibbia”, un progetto di educazione allo studio della Parola di Dio all’Eremo di San Vitaliano a Casola in Caserta. Una via con lastre di ferro che riportano incisi i libri del Sacro Testo. “La Bibbia – auspicava il Card. Carlo Maria Martini – divenga il libro del futuro dell’Europa e dell’intero pianeta”. L’inaugurazione era inserta all’interno dei lavori della XXV Settimana Biblica Nazionale sui libri di Ester e Giuditta.

Attraverso dei Qr-Code, realizzati dalle docenti Tescione Maria, Cafaro Roberta e Losano Loredana è possibile studiare i 73 libri della Bibbia. Il progetto “La via della Bibbia” è sperimentato anche dalle scuole per una educazione allo studio e conoscenza della Parola di Dio.