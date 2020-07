La Red Bull ci ha provato, ma la risposta dei commissari è stata negativa: il DAS montato sulle Mercedes non viola il regolamento e non modifica l'assetto delle sospensioni come ipotizzato nel proprio ricorso dalla scuderia austriaca.

Così, già dalle libere di sabato del Gran Premio d'Austria, Hamilton e Bottas hanno potuto continuare ad utilizzare il sistema che in curva modifica l'assetto delle ruote anteriori delle loro monoposto, per poi poterle raddrizzare nel rettilineo successivo.

Da capire quanto il DAS potrà incidere negativamente sul consumo dei pneumatici - anche in base al tipo di circuito, al tipo di asfalto, alla temperatura, ecc... - ma per quanto riguarda le prestazioni, non ci sono dubbi che il vantaggio sia garantito.

Così, nell'ultima sessione di libere, Hamilton e Bottas erano ancora davanti a tutti, con Verstappen a poco più di due decimi, a mezzo secondo Leclerc e a 7 decimi l'altra Ferrari di Vettel.

Alla fine delle sessioni di qualifica, il divario con le altre vetture, però, è stato imbarazzante, anche se c'è una sorpresa: Bottas è stato più veloce di Hamilton di 12 millesimi e partirà dalla prima posizione in griglia.

Terzo tempo per la Red Bull di Verstappen, che però ha mezzo secondo (!) di distacco, un'enormità. Al suo fianco partirà la McLaren di Norris staccata di circa 2 decimi.

In terza fila troviamo l'altra Red Bull di Albon, quinto davanti alla Racing Point di Perez.

Solo settimo tempo per la Ferrari di Leclerc, a 1 secondo da Bottas, mentre Vettel partirà dalla sesta fila con l'11.esimo tempo, non essendo riuscito a superare la Q2... un vero e proprio smacco per il pilota tedesco e la scuderia di Maranello.

Smacco che si fa ancor più cocente se aggiungiamo il fatto che le altre quattro vetture motorizzate Ferrari le troviamo tutte sulla griglia di partenza tra la 15.esima e la 19.esima posizione.

Il Gran Premio d'Austria si preannuncia mortificante per la scuderia italiana, e ancor di più se si pensa che questa via crucis si potrebbe ripetere in fotocopia anche la prossima settimana dove, sullo stesso circuito di Spielberg, si disputerà la seconda gara della stagione.