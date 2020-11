CHIARA TAIGI allo Speciale MARIA CALLAS su TV2000

ore 8:00 , martedì 1 dicembre 2020



Chiara Taigi parteciperà al programma Bel Tempo si Spera nello Speciale Maria Callas, insieme a Lucia Ascione e Silvana Giacobini.

Chiara Taigi racconterà, in un breve percorso culturale, il soprano Maria Callas in occasione della ricorrenza della nascita (2 dicembre 1923), descrivendo peculiarità e aspetti tecnici da un punto di vista di musicista e cantante, che hanno contribuito al mito e alla carriera e dei grandissimi successi nel mondo intero.

Chiara Taigi si è trovata nella sua carriera a ripercorrere alcune opere interpretate da Maria Callas, come Medea o Norma, anche nei stessi luoghi come il Teatro alla Scala, quindi ha avuto occasione di provare in prima persona gli aspetti tecnici, artistici ed emotivi che poi rendono unica l'interpretazione di un'opera.

Oltre alle capacità vocali si scoprirà molto dei motivi del successo, come il carisma e la determinazione, lo studio e molti altri punti saranno affrontati per comprendere l'Artista e come si è sviluppato il percorso professionale.

Un piccolo omaggio di Chiara Taigi per ricordare l'emozione della Musica, del BelCanto e dell'Opera con la “O” maiuscola.







Riferimenti e link

www.tv2000.it/live/

it-it.facebook.com/Tv2000it/

www.tv2000.it/tg2000/

www.tv2000.it/



Sui canali digitali o satellitari

Tv2000: Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 146 di Sky

Per rivedere le puntate

www.tv2000.it/beltemposispera/

www.youtube.com/user/Tv2000it/videos