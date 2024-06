L’Amministratore Delegato della RAI Roberto Sergio ha condiviso le sue impressioni su “Bella Rai2”, rimarcando come il programma non sia stato solo un tuffo nei ricordi, ma anche un’occasione per mostrare la capacità della televisione di Stato di rinnovarsi e di adattarsi alle sfide del presente e del futuro.



Roberto Sergio: con “Bella Rai2” un racconto di successi e potenzialità per il servizio pubblico

La trasmissione “Bella Rai2” non è stata solo un viaggio nostalgico nel passato, ma anche una dimostrazione di come la RAI abbia saputo innovare nel tempo. Questo è il messaggio che emerge dalle parole dell’Amministratore Delegato Roberto Sergio in seguito al successo di ascolti del programma andato in onda su Rai2 lo scorso 30 maggio. Il manager ha elogiato il lavoro di Pierluigi Diaco, il conduttore dello speciale, per la sua capacità di trasmettere passione e per aver legato con maestria passato, presente e futuro della televisione pubblica. “Non è stata una semplice operazione-nostalgia - ha dichiarato Roberto Sergio - ma l’occasione per raccontare quanto il servizio pubblico abbia sperimentato nel tempo, tra linguaggi e programmi innovativi, e quanto lo sappia ancora fare”. “Bella Rai2” ha celebrato i 70 anni della nascita del servizio pubblico televisivo, ripercorrendo la storia di Rai2 attraverso i ricordi e le testimonianze di molti protagonisti che hanno segnato il canale. Il programma ha messo in evidenza la sperimentazione di nuovi generi e la scoperta di talenti che sono diventati volti storici della televisione italiana.



Roberto Sergio: tradizione e innovazione i pilastri della RAI

La serata ha offerto un mix di momenti divertenti, sorprendenti e anche drammatici, che hanno segnato la memoria collettiva dell’Italia. Oltre a essere un’occasione per celebrare il passato, è stata anche un momento per riflettere sulla contemporaneità del linguaggio televisivo e sulle diverse forme di narrazione che caratterizzano oggi Rai2. L’evento ha visto la partecipazione di figure emblematiche come Marino Bartoletti, Alessandro Greco, Giancarlo Magalli, e molti altri, che hanno condiviso i loro ricordi e reso omaggio a personaggi storici del canale. Inoltre, non sono mancati i momenti musicali e un tributo speciale a Raffaella Carrà. Nella nota ufficiale rilasciata dalla RAI, Roberto Sergio ha poi espresso il suo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito al programma, sottolineando l’importanza della continuità e del rinnovamento per il servizio pubblico: per l’AD, “Bella Rai2” si è rivelata un esempio eccellenza