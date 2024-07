CHIARA TAIGI - RAIUNO - 14 LUGLIO 2024 REPLAY

Rivedi su https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html

Chiara Taigi ritorna ospite nello Speciale " La Vita è Scena " del programma Applausi di e con Gigi Marzullo su RAI UNO di RAI Cultura, per un'opera travolgente come la Carmen di Georges Bizet, a cura di Maria Antonietta Bertoli, Mathias Guatelli, produttore esecutivo Sabina Caracciolo, Regia di Anna Addeo trasmesso nella notte di Domenica 14 Luglio 2024 e disponibile su Raiplay.

https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html?t=64

https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html?t=345

https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html?t=941

https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html?t=2007

La Carmen è un'opera appassionante, con temi molto diversi e moderni, dalla cartomanzia alla passione d'amore, dalla sfida della morte all'assenza della paura e del timore pericolo, ruoli eroici e stoici, donne e uomini molto forti, un'opera da vedere e interpretare oltre l'aspetto superficiale e scandalistico .

Purtroppo un inizio gelido alla prima eseguita nel marzo 1845, da una parte respinta dal pubblico alto borghese per essere troppo scandalosa e dagli artisti accolta all'inizio con grande entusiasmo terminando però con con un gelo da parte del pubblico presente. La combinazione tra temi scabrosi per l'epoca e interpreti non all'altezza penalizzarono ogni attenzione verso gli aspetti innovativi e musicali dell'opera stessa.

Bizet dopo molta insistenza e varie esecuzioni la riadattò, ma non arrivò a viverne il successo perchè venne a mancare nel giugno del 1845.

Nonostante i cambiamenti fu stroncata nuovamente dalla critica, ma grazie a eccellenti spettatori come Wagner, Brahms, Čajkovskij e Nietzsche l'opera venne collocata e valorizzata come un capolavoro e un reale momento di innovazione nella musica francese.

Potremmo dire che è stata un'opera avvenerististica e controversa, scandalosa al pari del Don Giovanni di Mozart, si consiglia la visione assistendo senza preconcetti e limiti. Come consuetudine al termine del programma di Domenica è stata anche trasmessa una edizione integrale dell'opera Carmen.

In studio oltre al Soprano Chiara Taigi erano presenti il Soprano Cristina Ferri, Mezzosoprano Eufemia Tufano, Soprano Carmen Gianataso, Cond. M° Anna Menichetti, Laura Valente, Musicologo Enrico Girardi, Soprano Valentina Gargano, Mezzosoprano Michela Nardella, Soprano Giulia Presti, Prof.ssa Grazia Attili, Critico Dario Ascoli, Dir. Giornalista Roberta Pedrotti.

Chiara Taigi ringrazia RAIUNO, RAI Cultura, il programma Applausi e in particolare Gigi Marzullo, per questo nuovo appuntamento dedicato all'Opera Lirica e alla Cultura.

https://www.raiplay.it/video/2024/07/Applausi-la-vita-e-scena-86ffcae0-aabf-400e-96c8-4c4b34bcb7dd.html

