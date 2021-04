Per la prima volta un italiano si aggiudica l’ambito concorso che celebra il famoso poeta del Daghestan.

The winner is … Cosimo Schena from Italy.

La poesia “Amami” del sacerdote, poeta e scrittore brindisino vince il Premio Speciale – Special Award “Rasul Gamzatov”.

Si tratta di un riconoscimento importante che vede per la prima volta un italiano trionfare in Daghestan, repubblica della Federazione Russa, nella sezione speciale del concorso “Rasul Gamzatov”, realizzato col patrocinio del Ministero della Cultura del Daghestan e coordinato dalla poetessa Marina Akmedova dell’Unione degli Scrittori del Daghestan.

Don Cosimo Schena, con il suo componimento ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti provenienti dai paesi dell’ex Unione Sovietica, dalla Turchia, dalla Germania e da altre nazioni.

Il Premio Speciale “Rasul Gamzatov” è istituito grazie a una collaborazione tra il Concorso Il Parnaso/Premio Angelo La Vecchia e il Ministero della Cultura del Daghestan per celebrare e ricordare il famoso poeta russo.

La giuria russa

Il Concorso è stato coordinato da una commissione di giuria composta da Gennady Ivanov, poeta e primo segretario dell’unione degli scrittori russi, da Valery Latynin, Nicolay Rachkov e Anatoly Avrutin, poeti e traduttori. Presidente di giuria la poetessa popolare Marina Akmedova.

Ma le soddisfazioni per don Cosimo non sono finite. L’organizzatore del Concorso “Il Parnaso”, prof. Calogero La Vecchia, gli ha infatti comunicato che la stessa poesia ha ottenuto la prima posizione anche nella sezione “Comunicazione e Stampa” votata da una commissione formata da blogger, giornalisti e addetti stampa.

Poeta e prete molto social

Don Cosimo Schena, salito alla ribalta un paio di anni fa, grazie alle sue poesie audio che hanno avuto un grande successo in rete, è ormai considerato un prete influencer seguitissimo sui vari canali social.

Attraverso la rete don Cosimo, tra preghiere, canti e poesie, diffonde la parola di Dio raggiungendo ogni giorno centinaia di migliaia di giovani e adulti.

youtu.be/oOXCmzX6FnQ

instagram.com/doncosimoschena

m.facebook.com/doncosimoschena

youtube.com/c/donCosimoSchenailPoetadellAmore

twitter.com/doncosimoschena