Fabio Armiliato trionfa nel ruolo di Don Jose' a Santiago del Cile. Il tenore italiano ha cantato per la prima volta nella sua carriera in Cile.



Dal nostro inviato.

Uno straordinario successo ed il grande entusiasmo del pubblico ha accolto questa importante messa in scena dell'Opera Carme di Georges Bizet al Teatro Corpartes nella capitale di Santiago del Cile.

Il tradizionale allestimento di produzione, realizzato da Merlin Comunicacionrs, diretto con bravura e ingegno dal regista Gian Paolo Martelli, ha visto alternarsi due cast di livello internazionale con artisti come Mariselle Martinez e Luciana Bueno, bravissime e seducenti entrambe nel ruolo di Carmen, il convincente torero Escamillo di Fabrizio Sabatè e la suadente vocalità di Costanza Olguin protagonista del toccante ruolo di Micaela e tutti gli altri interpreti in scena dai ben assortiti comprimari ai ballerini al Coro dei bambini ed il Coro Sinfonico della Universitad di Temuco che sono stati tutti molto bene guidati e valorizzati dalla sapiente regia di Martelli.

Naturale però che l'attenzione principale fosse rivolta alla presenza del noto tenore e attore italiano (lo ricordiamo anche come protagonista del Film di Woody Allen "To Rome with Love") Fabio Armiliato ha così portato sul palco la sua esperienza e la sua arte, interpretando un Don José di grande caratura scenica e vocale dando vita a un personaggio di incalzante passione ed intensità evidenziata soprattutto nella scena del duetto finale, a cui il pubblico ha risposto tributando numerosi applausi e ripetute chiamate per tutte e tre le recite che hanno visto il tenore italiano grande protagonista.

Nota di merito va senz'altro anche all'Orquesta Filodramatica del Cile diretta con fermezza e ricercato sentimento nei momenti topici richiesti dal titolo, dal M° Edgardo Gajardo Schmidlin che ha eseguito la partitura di Bizet con grande sensibilità, assecondando ogni brano ed accompagnando in maniera eccellente i protagonisti sul palco.

Teatro sempre esaurito per tutte le rappresentazioni a dimostrazione della grande partecipazione del popolo cileno a questo importante e prestigioso evento culturale ed artistico, con grande partecipazione di giovani.

https://youtu.be/XWXtDzncIyc?si=qPIQUivokq1jW7tT



Dettagli dell'evento

- Opera: "Carmen" di Georges Bizet

- Interpreti principali: Carmen (Marilselle Martinez e Luciana Bueno)

Don José (Fabio Armiliato) Escamillo (Fabrizio Sabate) Micaela (Costanza Olguin)

- Regia: Gian Paolo Martelli

- Direzione Musicale: Edgardo Gajardo Schmidlin

- Produzione: Merlin Comunicaciones

- Teatro:Teatro Corpartes di Santiago del Cile

- Date: 26, 28 e 30 giugno 2025

Foto credit: Samuel Baeza Torres

noipernapolipress