L’attuale Dpcm scadrà il 3 dicembre prossimo e da quel momento saranno approvate nuove misure per contenere il Covid19 nel periodo natalizio e soprattutto per l’ultimo dell’anno.

Anche se nulla è stato deciso, si inizia a delinearsi la strada per le festività in tutta sicurezza. Di sicuro ci sarà il divieto di feste e ritrovi in piazza per l’ultimo dell’anno, mentre per quanto riguarda gli spostamenti tra Regioni, tutto dipenderà dai dati.

La parola d’ordine del Governo per il prossimo Natale è sobrietà con divieto assoluto di veglioni, festeggiamenti in piazza, baci e abbracci. Dicevamo che ancora nulla è stato deciso ma l’Italia divisa per fasce sarà utilizzata anche per il periodo di natalizio.

Nessun divieto per quanto riguarda lo shopping natalizio con i negozi che potranno restare aperti più allungo così da evitare assembramenti. Anche i centri commerciali dovrebbero riaprire nei fine settimana e anche nei giorni festivi. I ristoranti, pizzerie e pub potranno restare aperti anche la sera. In

Capitolo a parte per gli spostamenti tra le varie Regioni. Gli spostamenti all’interno delle regioni in fascia rossa continueranno a essere vietati mentre nella fascia arancione saranno limitati. Ci si potrà spostare solo tra regioni in fascia gialla. Inoltre, il coprifuoco potrebbe essere posticipato alle ventidue, ma questo non dovrà essere un "libera tutti", infatti, il Governo ha già annunciato maggiori controlli e tolleranza zero nei confronti dei trasgressori.

Resteranno (ancora) chiuse le palestre, le piscine e i centri sportivi mentre per quanto riguarda il capitolo scuola e università, tutto rinviato a dopo il 6 gennaio 2021.