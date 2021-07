L'Aperitivo "Emozionale" della Terrazza Lounge Hilton a Sorrento, a pochissimi giorni dall'apertura, ha già conquistato il favore della bella gente costiera e del pubblico internazionale così affezionato alla 'Hilton Philosophy', un mix vincente di qualità, eleganza e buon gusto.

La programmazione artistica attenta e scrupolosa, il servizio di alta qualità, l'offerta gastronomica ricercata, i cocktail davvero curati e un'ambientazione meravigliosa fanno il resto. Tra felci altissime e piante profumatissime di ogni genere si apre lo scenario unico al mondo, come quello del Golfo di Napoli con il Vesuvio che fa da sfondo…

Quello della Terrazza Hilton è un "Aperitivo Emozionale" perché coinvolge tutti i sensi: vista, udito, gusto, olfatto e tatto. Entrando in "Terrazza" si respira subito un'atmosfera internazionale, dove culture diverse, in aria di vacanza, si fondono in nome della spensieratezza e del buon gusto.

Nulla di più facile che il tavolo di un gruppo di turisti americani possa essere di fianco di un gruppo di simpatici toscani, o spagnoli… e naturalmente poi si finisce per socializzare divertendosi insieme, il tutto in un mood di assoluta libertà; infatti si può sorseggiare un ottimo drink, assaggiando diverse tapas, oppure cenare a la carte le prelibatezze di uno chef bravissimo. L'imperativo che pervade ogni azione di questa nuova realtà è la qualità in ogni sua forma di espressione.

Sabato 3 luglio alla Terrazza Lounge Hilton, a Sorrento (NA), ecco i suoni deep e soulful dei dj DeeFrans e Adam De Maaral. Domenica torna il format "Spaghetti Cocktail", l'aperitivo italiano che piace e diverte, grazie alla selezione musicale che ragruppa il meglio della musica italiana dagli '80 ai giorni nostri e uno spettacolare show cooking per dare omaggio all'italianità nella sua eccellenza.



La Terrazza Lounge Bar @ Hilton Sorrento Palace

Via Rivolo S.Antonio, 13, 80067 Sorrento NA

https://www.hiltonsorrentopalace.it

0818784141