Da più di un anno HUAWEI sta affrontando alcune difficoltà legate al ban imposto dal governo USA.

Gli impedimenti hanno colpito HUAWEI sia da un punto di vista software (visto che l'azienda può utilizzare Android, ma senza i servizi Google), che da un punto di vista hardware (molte delle componenti necessarie per la realizzazione degli smartphone e dei dispositivi smart utilizzano tecnologie o brevetti di aziende statunitensi).

Tra le varie opzioni che sono a disposizione di HUAWEI per limitare l'impatto economico dei divieti Usa, per l'azienda cinese vi sarebbe anche quella che prevede la vendita del suo sub brand HONOR.

La vendita di HONOR, secondo Ming-Chi Kuo (analista della KGI Securities noto per aver sempre azzeccato con precisione le mosse di Apple), potrebbe portare diversi vantaggi a HUAWEI, ma anche alla stessa HONOR che diventerebbe così un'azienda indipendente e non dovrebbe per questo più sottostare alle limitazioni imposta da Trump... purché non rimanga cinese!