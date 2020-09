CHIARA TAIGI - Concorso Internazionale Musica Sacra 2020

2-3 Settembre 2020 Chiesa di Santa Maria dei Miracoli - Roma

Chiara Taigi giurato straordinario nel primo giorno delle semifinali del Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020, XV edizione, un concorso trasmesso in Mondovisione su TelePace e Radio Vaticana ed in diretta streaming:

https://www.concorsomusicasacra.com/streaming-cims-2020.html

Semifinale, 2 settembre - h. 10 - www.bit.ly/2CVSq71

Semifinale, 2 settembre - h. 14:30 - www.bit.ly/34yeu3g

Semifinale, 3 settembre - h. 10 - www.bit.ly/3lha2M5

Semifinale, 3 settembre - h. 14:30 - www.bit.ly/2Ysv2FV

Finale, Concerto di Gala, 4 settembre - h. 20:30 - www.bit.ly/31oO7uv



Il giorno 4 Settembre 2020 si svolgerà la finale con il concerto Gala Lirico, in presenza delle più alte cariche di Rappresentanza presso la Santa Sede, presso la Basilica SS. Apostoli a Roma.

La finalità del del Concorso Internazionale “Musica Sacra” 2020 per il canto, fornirà ai vincitori borse di studio per un totale di € 7.500,00, workshop gratuiti, rimborsi viaggi e alloggio per tutte le attività del progetto e saranno protagonisti degli spettacoli basati sull’Oratorio “La Creazione” di Haydn, debutto il 6 dicembre 2020, in Repubblica Ceca, Grecia, Romania e Italia.

La Giuria è composta dal Soprano Chiara Taigi, il M° Ilja Racek, M° Golat Ludek - SDO di Opava, M° Nikos Efthimiadis Presidente della Federazione Panellenica Cori e del Festival di Karditsa, M° Pavel Ionescu Ambrosie Direttore della Filarmonica M. Jora di Bacau, M° Daniela de Marco dal Direttore Artistico dell'Accademia Musicale Europea e del Concorso, M° Leonardo Quadrini che dirigerà gli spettacoli The Creation in Romania e Italia, M° Fabrizio Da Ros direttore d'orchestra per The Creation al Teatro SDO Opava e Saverio Clemente della InArt Management di Milano. Presenterà l'evento Vincenzo Bocciarelli.

L'evento ha riscosso una grande eco internazionale per la Musica Sacra, fuori dal comune visto il periodo storico, i numeri attuali: 80 cantanti selezionati, saranno eseguiti in diretta oltre 150 brani integrali di musica sacra per le selezioni, 27 nazioni rappresentate, 250.000 visualizzazione su FB.

Chiara Taigi è stata prescelta tra i giurati per il ruolo di soprano di carriera internazionale, la sua storica presenza nell'ambito della musica sacra ed esperienza specifica in merito al progetto grazie ad una sua memorabile esecuzione della “La Creazione” di Franz Joseph Haydn, tema di destinazione del concorso, avendo avuto il privilegio e l'esperienza di cantare sotto la direzione del M° Lorin Maazel nella Basilica dei Santi XII Apostoli a Roma in presenza di S.E.R. Mons. Rino Fisichella in occasione della storica apertura dell'Anno Paolino.

