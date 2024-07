Olimpiadi, nuoto: Ceccon oro, Pilato a un soffio dal podio

Ceccon completa il grande slam e, dopo il titolo europeo e mondiale, è campione olimpico nei 100 dorso. Dietro di lui il cinese Xu e lo statunitense Murphy.

Quarto posto e podio a un centesimo per Benedetta Pilato nei 100 rana. Oro per la sudafricana Smith, argento per la cinese Tang, bronzo per l’irlandese McSharry.



Ufficiale, Calafiori è un nuovo giocatore dell’Arsenal

“È stato un grande sforzo di squadra completare questo trasferimento e diamo il benvenuto a Riccardo. Abbiamo identificato Riccardo come parte della nostra strategia per ingaggiare giocatori che si adattano al nostro profilo e che rafforzeranno la nostra squadra per competere ai massimi livelli. È stato uno dei migliori giocatori della Serie A la scorsa stagione e ha fatto ottime prestazioni per l’Italia agli Europei di quest’estate”, racconta il ds dei Gunners Edu.



Pallanuoto, esordio amaro per il Setterosa: vince la Francia in rimonta

Dopo la vittoria del Settebello sugli Usa, non va altrettanto bene al Setterosa, che apre la sua avventura ai Giochi Olimpici di Parigi con una sconfitta: vincono 9-8 le padrone di casa della Francia, in una partita che vede le azzurre sbagliare troppo quando conta. Le ragazze di Silipo guidano l’incontro per larghi tratti, ma sbagliano quattro rigori e cedono il passo nel finale. Ora sarà necessario riprendere subito contro gli Stati Uniti.

Reduce da una medaglia di bronzo conquistata ai Mondiali di Fukuoka nel 2023, il Setterosa si presenta a Parigi con la speranza di conquistare un altro metallo prezioso, ma inizia male il proprio cammino nel gruppo B contro la Francia padrona di casa. Le azzurre di Carlo Silipo partono molto aggressive e chiudono il primo quarto in vantaggio per 3-1. L’Italia sbaglia due rigori con Marletta e Bianconi e le francesi passano avanti con il penalty di Vernoux: il Setterosa è però decisamente aggressivo in attacco e, approfittando di due espulsioni, risponde con i gol di Picozzi, Bettini e Bianconi. In apertura di secondo parziale, l’Italia si concede qualche disattenzione difensiva di troppo e la Francia ne approfitta: doppietta di Dhalluin e gol di Hertzka. Le ragazze di Silipo si ricompongono e trovano altre tre reti con Galardi, Tabani e Marletta (su rigore), chiudendo il primo tempo in vantaggio 6-4 (dopo un altro rigore sbagliato da Bianconi).

La ripresa all’Aquatics Centre si apre con una traversa di Vernoux: la Francia trova poi il gol con Andres, brava concretizzare un’azione giocata in superiorità numerica. Le padrone di casa pareggiano quindi con Guillet (6-6): la transalpina trafigge Condorelli con uno splendido destro dalla distanza sotto l’incrocio. Un gol di Giustini consente però all’Italia di chiudere il terzo quarto in vantaggio 7-6. Si entra negli ultimi otto minuti di gara e Rycraw para un altro rigore a Marletta: Andres pareggia allora il risultato e la Francia va poi avanti 8-7 con il rigore di Dhalluin. Arriva quindi la rete del k.o. di Vernoux, resa meno amara dal gol di Bianconi: 9-8 il risultato finale per le francesi. La prossima partita in programma per l’Italia sarà contro gli Stati Uniti, mercoledì 31 luglio. Seguiranno poi le sfide a Grecia (2 agosto) e Spagna (4 agosto).



Tennis, Novak Djokovic domina Rafael Nadal e vola agli ottavi delle Olimpiadi

Ultima sfida senza storia per Rafael Nadal che ha dovuto dire addio al singolare delle Olimpiadi Estive con una netta sconfitta operata da Novak Djokovic. Al sessantesimo incontro fra i due, il 37enne serbo ha sconfitto per 6-1 6-4 il fuoriclasse spagnolo nel corso dell’incontro valido per il secondo turno del torneo a cinque cerchi accedendo così senza grossi problemi agli ottavi di finale proseguendo la rincorsa all’oro.

Un match che non ha avuto storia con il campione di Belgrado che è apparso nettamente superiore al maiorchino sin dalle prime battute e che ha visto il numero 3 al mondo imporsi nel primo set per 6-1. Inizio seconda frazione di gioco sulla stessa lunghezza d’onda con Djokovic che si è trovato avanti due break per 4-0 prima di subire la rimonta di Nadal, deciso a vender cara la pelle e provare a tenere duro con un avversario particolarmente ostico.

Il maiorchino è riuscito così a mettere a segno due palle del contro-break e risalire sino al 4-4 prima di cedere spazio a Djokovic che si è imposto per 6-4 segnando così, per certi versi, la fine di un’epoca con Nadal che si concentrerà ora sul doppio in compagnia di Carlos Alcaraz. Un addio senza rimpianti per lo spagnolo che ha dovuto così salutare per l’ultima volta il torneo olimpico dopo aver scritto una pagina di storia fra l’oro di Pechino 2008 e quello nel doppio a Rio de Janeiro 2016.



Juve, giornata chiave: Douglas Luiz a Torino, incontro Chiesa-Thiago Motta

La nuova Juventus di Thiago Motta comincia a prendere forma. Dopo essere rientrati a Torino al termine dell’amichevole con il Norimberga, i bianconeri hanno avuto qualche ora di pausa e nelle prossime ore torneranno ad allenarsi agli ordini dell’ex allenatore del Bologna. La grande novità è rappresentata dall’arrivo in Italia di Douglas Luiz, che questa sera sbarcherà a Torino e domani si recherà a J Medical per svolgere le visite mediche di rito. Assieme a lui ci saranno anche gli altri due brasiliani Brember e Danilo e il turco Yildiz.

Tra i calciatori che rientreranno dalle nazionali ci sarà anche Federico Chiesa, oggetto di mercato del club bianconero. L’ex Fiorentina, che ha il contratto in scadenza tra un anno, non sembra aver scaldato più di tanto Thiago Motta ed è stato messo sul mercato dalla Juventus: la richiesta del club bianconero è di 25-30 milioni. Nella giornata di oggi ci sarà il primo vero faccia a faccia tra l’attaccante e il nuovo allenatore per fare il punto della situazione.

Su Chiesa è vivo l’interesse di alcuni club di Premier League come Tottenham, Chelsea e Manchester United con gli Spurs che al momento sembrano davanti. Da segnalare la presenza dell’agente a Londra, probabilmente per intavolare dei discorsi con i club interessati. Al momento, però, l’intenzione dell’attaccante bianconero sembra essere quella di rimanere in Italia: a inizio mercato si era parlato della Roma, che però ha virato su Soulé, resta viva l’opzione Napoli anche se al momento molto difficile. L’incontro di oggi con Thiago Motta sarà importante per definire il futuro di Chiesa.



The Guardian - Osimhen-Lukaku, scambio possibile: il Chelsea apre

Potrebbe finalmente andare verso la risoluzione uno dei principali tormentoni di mercato di quest'estate. Lo scambio tra Victor Osimhen e Romelu Lukaku è possibile, lo riportano proprio dall'Inghilterra, dove il quotidiano The Guardian conferma l'apertura da parte di entrambi i club: "Il Napoli è aperto all'inclusione di Romelu Lukaku nelle discussioni con il Chelsea, con la squadra di Serie A desiderosa di concludere un trasferimento per l'attaccante belga".

Poi aggiunge: "Il Chelsea ha un interesse di vecchia data per il 25enne. Fonti del club hanno precedentemente indicato che non sono disposti a pagare la clausola rescissoria, ma l'opportunità di scaricare Lukaku dal loro libro paga potrebbe potenzialmente aiutare a finanziare un trasferimento per Osimhen".