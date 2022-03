Storie di ordinaria frustrazione che trovano conforto nel destino comune, nel riconoscersi nella sconfitta, dove anche nel disagio si scopre la poesia.

L'attesa di un riscatto in questa o in un'altra vita che ci costringe tutti alla disillusione, questo accomuna le diverse realtà descritte nel nuovo brano "Pray for me" di Vincenzo Kira.

Radio date: 11 marzo 2022

Etichetta: Orangle Records







LINK SOCIAL

INSTAGRAM: www.instagram.com/vincenzo_kira/

SPOTIFY: open.spotify.com/artist/7D0TiJUd0YGuYn1Tha7xs4

www.oranglerecords.com

www.laltoparlante.it



BIO

Vincenzo Kira, mc/beatmaker salentino, si avvicina all'hip hop in adolescenza militando in due crew locali, gli "Headzout" e i "Black Lights", facendosi conoscere nel territorio tramite jam, contest e open act di artisti del calibro di Fabri Fibra, Salmo, Noyz Narcos e Dope D.O.D. Debutta nel 2015 col suo primo EP solista "Shinigami EP", nel 2017 pubblica "Stomako" accompagnato dall'originale e spudorato video del singolo "Brazzers". Nello stesso anno entra a far parte del movimento underground nazionale fondato da Inoki Ness "Rap Pirata". A cavallo tra il 2017 e il 2018 Vincenzo Kira è più produttivo che mai sfornando una serie di videoclip e singoli che lo lanciano musicalmente nel panorama nazionale come "La scimmia", "Gucci Gang Bang", "Kurt Cobain" ed "Hellsong", confermando l'originalità e l'irriverenza che lo contraddistinguono come uno degli mc più imprevedibili della scena. I singoli sopracitati, accompagnati da tracce altrettanto colorite, vengono raccolti tutti all'interno del mixtape "Cattive compagnie". Svariate sono le collaborazioni con artisti eterogenei tra le più consolidate la rapper Sutta Subbra, Luis Resa e i Da Killers. Recentemente si dedica totalmente alla produzione solista, tra gli ultimi lavori di maggior rilievo i singoli “Compagno di merende” e “DPCM”.