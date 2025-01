Nel cuore del Giubileo 2025, un evento centrale per il rinnovamento spirituale dei fedeli di tutto il mondo, i Templari Oggi APS emergono come protagonisti silenziosi e operosi, al servizio della Santa Sede. Grazie alla collaborazione con il Cardinale Rino Fisichella, Pro-Prefetto per il Giubileo, questa associazione di volontariato cattolico presta un servizio ufficiale presso le Basiliche Papali di San Paolo fuori le Mura, Santa Maria Maggiore e San Giovanni in Laterano, accogliendo e guidando i pellegrini accanto alle Porte Sante ogni weekend dell’Anno Giubilare.

Un Servizio Gratuito e Generoso

Ciò che colpisce maggiormente è l’impegno gratuito e autofinanziato di cavalieri e dame, che dedicano il proprio tempo e le proprie risorse per vigilare sull’incolumità dei pellegrini e garantire l’accoglienza in questi luoghi sacri. Papa Francesco ha spesso ribadito che:

“Il volontariato è la forza che fa crescere la Chiesa nella carità e nella fraternità.”



Questo spirito anima i Templari Oggi, che non si limitano al servizio per il Giubileo. Da anni, l’associazione si distingue per il sostegno alla Chiesa cattolica nella gestione di numerosi luoghi sacri e culturali, evitando la chiusura di chiese storiche e offrendo un servizio d’ordine gratuito durante eventi solenni come processioni, cerimonie e ostensioni.

Un esempio significativo è il supporto durante la Missione Popolare della Madonna Pellegrina di Fatima, in collaborazione con l’Apostolato Mondiale di Fatima, un servizio che testimonia la loro fede viva e il desiderio di essere strumenti di evangelizzazione.

I Frutti di un Albero Sano

Nonostante il nome “templare” sia stato talvolta infangato da usi impropri e sospetti infondati, i Templari Oggi dimostrano con i fatti la loro autentica dedizione alla Chiesa. Come ci ricordava sempre San Giovanni Bosco:

“L’albero si riconosce dai frutti.”



I frutti di questa associazione sono evidenti: chiese aperte, fedeli accolti, luoghi sacri preservati e una testimonianza cristiana che si distingue per gratuità e libertà da condizionamenti esterni. Questo, purtroppo, ha sollevato scomodi confronti in alcuni ambienti ecclesiali, ma la perseveranza dei volontari non viene meno.

Formazione Spirituale e Carità Come Fondamento

Un altro aspetto distintivo dei Templari Oggi è l’attenzione alla formazione spirituale dei propri associati, affidata ai sacerdoti che collaborano con l’associazione. I cavalieri e le dame trovano così un costante sostegno per crescere nella fede cattolica, rafforzando il loro impegno come laici consapevoli e responsabili.

San Giovanni Paolo II ci ha insegnato:

“La carità è il cuore pulsante della missione della Chiesa.”



I Templari Oggi incarnano questo insegnamento con il loro servizio gratuito e la dedizione totale a Cristo e alla Chiesa, facendosi strumenti concreti di carità e fratellanza.

Una Speranza per il Futuro

Il loro impegno nel Giubileo 2025 e in tanti altri ambiti dimostra che questa associazione è sempre più necessaria in un panorama ecclesiale segnato dalla carenza di personale e dalla chiusura di molti luoghi di culto. La speranza è che sempre più realtà ecclesiali comprendano il valore di questa iniziativa e la sostengano pienamente.

Come disse Benedetto XVI:

“La Chiesa ha bisogno di testimoni credibili, di uomini e donne la cui vita sia stata trasformata dall’incontro con Cristo.”



I Templari Oggi sono un segno vivo di questa testimonianza e una speranza concreta per il rinnovamento della Chiesa. Che il loro esempio possa essere un richiamo a tutti i fedeli per vivere con autenticità la propria vocazione cristiana.