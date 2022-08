La musica che conduce in luoghi in cui la rinascita è densa di bellezza. La musica internazionale che prende vita in Albania. Ecco cos'è stato il successo di Sunny Hill Festival, il più grande festival organizzato in Kosovo da Dua Lipa e il padre Dukagjin Lipa, che dopo il successo dell'edizione di Pristina (4 - 7 agosto), il 26, 27, 28 agosto 2022 è sbarcato anche a Tirana.

Per il successo la recente edizone di Sunny Hill Festival a Tirana, è stato decisivo il contributo, tra gli altri, di Infinity Management, agenzia che nell'estate 2022 è in forte crescita in Italia e non solo. Tanti artisti italiani sono arrivati sull'importante palco internazionale del Sunny Hill Festival grazie ad Infinity Management, che è ormai un riferimento internazionale quando si tratta di booking e non solo.

L'agenzia infatti di Astrit Kurtaim si occupa dei club tour di artisti come Elettra Lamborghini, Ana Mena, Tananai, Mr Rain, Riki, Gemelli Diversi, Blind, Kamy Aksell, Maniac, LowLow, Skinny, Astol, Nicola Siciliano, Zoda (...) e non solo.

Dopo il successo della prima edizione di Greenvalley Pop Fest, a Sciacca (AG), organizzato in collaborazione con Radio 105 a fine luglio, un successo da oltre 8.000 persone... ecco la collaborazione con Sunny Hill Festival, sempre insieme a Radio 105.

A esibirsi sul palco del Sunny Hill Festival a Tirana tra i tanti grandi nomi della musica contemporanea, tra gli altri, ecco Fedez (nella foto), Afrojack, Hardwell, Merk & Kremont, Stormzy, Action Bronson, Tananai, Vegas Jones, Nika Paris, Kamelia i Room9.



