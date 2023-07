Eros Ramazzotti riparte con il suo tour dal Ferrara Summer Festival, mercoledì 5 luglio 2023. Godere il concerto a Ferrara vuol dire anche godere la bellezza di una città d'arte unica.

"Non ho mai avuto occasione di suonare al Ferrara Summer Festival e ripartire proprio da una bella città italiana mi dà una carica in più per affrontare questa nuova leg di appuntamenti del 'Battito Infinito World Tour', vi aspetto a braccia aperte". Così Eros Ramazzotti inizia a scaldare l'atmosfera della città estense nell'attesa della sua esibizione sul palco del Ferrara Summer Festival, dove aprirà il suo tour mondiale. Tour che si compone di 15 date internazionali. Uno degli ospiti più attesi della rassegna musicale che darà il via alla settimana rosa ricca di appuntamenti con la buona musica, italiana e non solo.

Saliranno sul palco del FSF23 gli Europe – giovedì 6 luglio – che torneranno in Italia dopo 5 anni e hanno scelto Ferrara come prima e unica tappa estiva. Sabato 8 luglio ci sarà in live il dj e produttore di musica techno Paul Kalkbrenner. E la settimana rosa si concluderà con Lazza, domenica 9 luglio. "Il Ferrara Summer Festival diventa sempre più ambizioso, di anno in anno, – dichiara l'organizzatore Fabio Marzola – scegliamo accuratamente gli artisti e ci poniamo come obiettivo quello di coinvolgere un pubblico sempre più ambio. Siamo orgogliosi che gli artisti scelgano la cattedrale per dare il via al proprio tour, lieti che Eros Ramazzotti sia tra questi – con i nuovi appuntamenti – oltre a Salmo, Biagio Antonacci e gli Europe."



Info e biglietti sul sito ufficiale:



https://www.ferrarasummerfestival.it/