Gli Animanti sono una tribute band dei Nomadi di Bergamo con una solida reputazione e una presenza scenica forte.

La band sta continuando a crescere in popolarità e le date per il 2024 si stanno moltiplicando, il che è un merito della loro grande professionalità e passione per la musica.

Gli organizzatori premiano questo impegno confermando le date ogni anno, riconoscendo il valore e la garanzia che gli Animanti rappresentano come tribute band dei Nomadi.

La loro fedeltà nell'interpretare la musica e lo spirito dei Nomadi è un tributo apprezzato dagli appassionati e dagli organizzatori di eventi musicali.