Partecipa anche tu insieme all'associazione Sosa alla raccolta fondi per aiutare le famiglie più bisognose di Hammamet.

www.gofundme.com/f/volontariato-ad-hammamet

Tutte le donazioni saranno rendicontate e rese pubbliche al termine di questa emergenza.

progetto finalizzato per una iniziativa di raccolta fondi a sostegno dei bambini più poveri e svantaggiati della Tunisia.

Attraverso le innumerevoli iniziative sociali dell'associazione che occorrono per la realizzazione di una casa famiglia per l'accoglienza di bambini a cui offrire un servizio di istruzione educativa per l'infanzia.

Si ricorda che i bambini tunisini sono i veri protagonisti del futuro e dello sviluppo della Tunisia.

Inoltre in questo periodo difficile le donazioni verranno utilizzate, in emergenza, anche per acquisti straordinari di materiali di consumo, quali mascherine, disinfettanti e strumentazioni necessari al contrasto del virus per limitare le occasioni di contagio.