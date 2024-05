Prime Video ha recentemente annunciato una nuova serie intrigante intitolata "Costiera", che promette di portare gli spettatori in una travolgente avventura ambientata nella pittoresca Positano.

La serie, inizialmente avvolta nel mistero riguardo al cast internazionale, ha finalmente svelato il suo protagonista: Jesse Williams, noto per il suo ruolo del dottor Avery in Grey's Anatomy, vestirà i panni del personaggio principale.

Trama

La trama ruota attorno a Daniel De Luca, interpretato da Williams, un ex marine italo-americano che ritorna nella sua terra d'origine per risolvere i problemi all'interno di uno degli hotel più prestigiosi al mondo, situato proprio sulle coste di Positano. Tuttavia, il suo compito si complica quando una delle figlie del proprietario dell'hotel scompare misteriosamente, costringendo De Luca ad affrontare una serie di sfide inaspettate.

La regia della serie è affidata a Adam Bernstein, vincitore di un Emmy, noto per la sua maestria in serie di successo come "Breaking Bad" e "Fargo". Bernstein ha dichiarato che lavorare con Jesse Williams è un'opportunità straordinaria, elogiando il talento e il carisma dell'attore. "Costiera" promette un mix avvincente di azione, dramma e commedia, con una trama che si snoda tra le spettacolari location italiane e le stravaganti richieste degli ospiti dell'hotel.

La produzione della serie è attualmente in corso, con una possibile uscita prevista entro il 2024 o l'inizio del 2025. Prime Video ha acquisito i diritti esclusivi della serie per l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo, mentre Fremantle gestirà le vendite globali per gli altri territori.

Cosa ne pensate di "Costiera"? Vi incuriosisce la trama e il cast? Fatecelo sapere nei commenti!