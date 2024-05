Da Luna beatnik a Leslee 50 prosegue il viaggio cosmic noir del BaronNoir SantoClaus (Claudio Spinosa) che torna elegantemente con un nuovo singolo.





“Leslee 50” è il nuovo e attesissimo singolo del BaronNoir SantoClaus, impersonificato dalla figura eclettica e poliedrica di Claudio Spinosa, sui principali stores digitali e dal 3 maggio nelle radio in promozione nazionale. Produzione artistica ben strutturata dai tratti retrò ma proiettata nel futuro visionario delle sonorità dell’artista. Melodie ipnotiche (“una tempesta magnetica ci guiderà”) che scorrono come se non ci fosse la concezione del tempo, come fosse superata e vinta dalla musica stessa, sui cui scivola teatrale l’interpretazione, autentica e sentita di SantClaus che dona al tutto un forte impatto emotivo.



Il brano si presenta con forti accenti blugrass pilotato dalle onde sonore di un banjo presente e bluseggiante. L'atmosfera riecheggia un certo sci-fi anni 70/80 con una voce possente a tratti swing. La spazialità folk di “Leslee 50” consacra SantoClaus come degno erede di quel cantautorato internazionale colto e suggestivo, come singolare il suo modo di proporsi da country man chic retrò.





