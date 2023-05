A causa di una inflazione da record e di un impoverimento costante della popolazione la Banca Centrale Argentina ha dovuto anticipare i tempi dell'introduzione della nuova banconota da 2000 pesos.

Si tratta di un taglio record visto che finora quella di taglio più grande era da mille pesos.

Per capire quanto sia grave la situazione economica dell'Argentina basti pensare che la nuova banconota servirà a malapena per comprarsi un panino e due bibite presso un fast food.

La nuova banconota entrerà in vigore nella seconda metà del 2023, come parte di un piano per adeguare il sistema monetario alla forte inflazione che affligge l'Argentina da anni. Secondo la Banca centrale argentina (Bcra), la nuova banconota avrà un valore equivalente a circa 10 franchi svizzeri o 9 euro al cambio attuale.

La banconota da 2000 pesos sarà la prima di una serie di nuove emissioni che la Bcra prevede di realizzare nei prossimi anni, con l'obiettivo di semplificare le transazioni e ridurre i costi di stampa e distribuzione del denaro.

La Bcra ha anche annunciato che le vecchie banconote da 5 e 10 pesos saranno ritirate dalla circolazione entro la fine del 2023.