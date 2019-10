In un breve incontro con la stampa prima di visitare l'azienda di Brunello Cucinelli, rispondendo alle domande dei giornalisti il premier Conte, a chi gli ha riferito del commento di Salvini sull'omicidio di Luca Sacchi riportandogli che per l'ex ministro dell'interno è stato causato dai tagli alla sicurezza dell'attuale Governo, ha replicato in questi termini:

Se qualcuno, chiunque esso sia, si permette di fare speculazioni in campagna elettorale su un episodio del genere... io lo trovo miserabile.

Si può chiedere voti... si può ingrassare il consenso in tutti i modi... ma se su un episodio del genere si pensa di lucrare sul consenso su una scadenza elettorale come questa, in questo modo, lo trovo miserabile... ok?







Ieri sera, a Roma, in via Teodoro Mommsen (zona Caffarella), Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, è intervenuto per difendere la propria fidanzata mentre due rapinatori (entrambi italiani) stavano tentando di rapinarla, cercando di strapparle lo zainetto.

Così la fidanzata di Luca Sacchi ha descritto quanto è accaduto (Ansa): «Eravamo appena usciti dal pub. Mi sono sentita strattonare da dietro. Mi hanno detto: "Dacci la borsa". Gliela stavo consegnando, quando mi hanno colpito con una mazza. A questo punto è intervenuto Luca che ha reagito, bloccando il ragazzo che mi aveva aggredito. A questo punto, l'altro aggressore gli ha sparato in testa».

Soccorso dal 118, il ragazzo è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Giovanni dove è stato subito operato. Purtroppo Luca Sacchi è poi deceduto.



Come una vicenda del genere possa essere causata dall'attuale governo e quali fondi alla sicurezza avrebbe tagliato, questo Matteo Salvini non lo ha spiegato... come suo solito.

Naturalmente, si può aggiungere che pure l'altra sovranista Meloni ha dichiarato che quanto accaduto a Roma è conseguenza di "una gravissima emergenza sicurezza" che "non sembra importare a nessuno, a partire dalle istituzioni che dovrebbero occuparsene"... come se fatti di cronaca simili a quello descritto non fossero mai accaduti in passato... anche quando i governi erano sostenuti dalla Meloni.