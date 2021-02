Sicilia. Oggi parliamo di un ragazzo che dal nulla è riuscito a costruirsi un mondo pieno di arte e di magia. Il ragazzo in questione è Andrea Mercatante. Da i suoi social, lo possiamo definire artista a 360° tra Musica, Cinematografia sino all'ultima novità; la sua partecipazione attiva a Sicilia Cabaret, realtà molto conosciuta nella comicità Siciliana. Andrea, sbarca nel web con la sua pagina Facebook nel 2013 facendo conoscere la sua vena artistica e, come ha detto in un intervista rilasciata nel 2015:

«Perché il Web? Perché sento la necessità di uno spazio tutto mio».

Nel 2020 sbarca ufficialmente sul Social Network Instagram, dove raggiunge in meno di un anno quasi 10.000 Follower. Ma è nel 2021 che Andrea, cerca il suo punto di forza e la sua vera dimensione Artistica.

Difatti, dopo tante fatiche con web designer e collaboratori, nasce il Suo Sito Web Ufficiale dove Andrea, trova dimensione diversa dalle altre, avendo la possibilità di avere un interazione più intima con i suoi Follower. All'interno del Sito Web è possibile trovare diverse forme di progettazione multimediale.

Dal Video alla Musica, dalla produzione multimediale alla costruzione vera e propria di una Radio Personale dove Andrea, insieme ad alcuni collaboratori, attraverso le sue puntate, discuterà del più e del meno su diverse tematiche generali. Il sito sarà attivo con i primi lavori ad inizio Marzo 2021.

Di Andrea si potrebbero dire mille cose, dalla sua nascita nella musica per un desiderio sfrenato di dire la sua sul mondo che lo circonda, sino all'apparizione negli schermi siciliani con Sicilia Cabaret e con la coppia comica siciliana Toti e Totino.

Vanta una vasta e importante scalata decennale della sua Aggregazione, l'Aggregazione Studio TDS, che si occupa all'interno di essa di produzioni multimediali generali.

Ultimamente abbiamo visto Andrea nella produzione insieme all'avv. Antonella Musso e il Produttore Musicale Luigi Montalbano, di progetti multimediali a sfondo sociale con un discreto successo nel web e sul Social Network Facebook con migliaia di interazione e di visualizzazioni.

Possiamo dire che non c'è un marchio di riconoscimento per questo artista, anzi, ogni marchio è contrario alla sua politica artistica:

«Mi getto a capofitto su ogni cosa che mi dia entusiasmo per andare avanti, su ogni cosa che mi dia stimolo di continuare il mio mestiere che poi mestiere non è, perché come sempre si e detto; fai un lavoro che ti piace, e non lavorerai un solo giorno della tua vita».

Il link per il sito di Andrea è https://studiotds.wixsite.com/andreaofficialsite .