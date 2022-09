Sono moltissime le app che si posso utilizzare in auto, oggi vi parliamo delle 5 migliori app secondo noi.

WAZE

Che cos'è Waze? Si tratta di un app-navigatore GPS pensata e realizzata per dispositivi mobili, sia Android che Apple. La sua particolarità è la componente social che la caratterizza e grazie a cui si è distinta dai servizi concorrenti sin dall'inizio. Waze fornisce agli utenti informazioni sempre aggiornate relative ai vari percorsi.

In che modo? Grazie agli utenti stessi. Gli iscritti hanno la possibilità di condividere delle indicazioni sui vari percorsi e tutto ciò che può risultare utile agli altri utenti su strada. Ci riferiamo a traffico, eventuali incidenti che si possono incontrare, gli autovelox e la loro posizione, il costo del carburante, ecc.

Waze vi permette di scaricare le mappe e utilizzarle anche quando non si ha una connessione a disposizione. L'app è semplice da utilizzare, la sua interfaccia è abbastanza intuitiva.

Inoltre, il servizio offerto da questa applicazione è totalmente gratuito.





AUTOVELOX!

Che cos'è Autovelox? Il concetto è il solito dell'app precedente, Autovelox! presenta però un interfaccia peggiore, il funzionamento è il solito di Waze, gli utenti possono segnalare le postazioni mobili mentre quelle fisse sono visibili da subito.





COYOTE

Coyote è un servizio collaborativo di assistenza alla guida, che fornisce, in tempo reale e senza pubblicità, informazioni affidabili e verificate sul traffico e la presenza di eventuali imprevisti entro un raggio di 30 Km dalla propria posizione. È disponibile sui dispositivi Coyote per auto (COYOTE mini, COYOTE S e COYOTE Nav+), e su smartphone Android e iPhone, attraverso l’app dedicata.

Il suo scopo è quello di assistente alla guida.

Il punto di forza è il principio di collaborazione tra gli automobilisti della community (oltre 5 milioni di utenti) che, attraverso un sistema di allerte interattivo, possono segnalare e ottenere informazioni sulla viabilità, quali limiti di velocità, autovelox fissi e mobili, tratte tutor (con velocità media da varco a varco), zone a rischio traffico, incidenti e rallentamenti lungo il percorso. Coyote però ha presenta un costo mensile/annuale di 7,99€ al mese o 55,99€ all'anno.





EASYPARK

Easy Park è un’applicazione lanciata ormai da qualche anno che consente di semplificare il pagamento del parcheggio nelle aree urbane di ormai oltre quattrocento comuni italiani, ma può essere utilizzata anche in Europa e nel Nord America.

Nella sua versione base e gratuita, infatti, l’app offre una serie di vantaggi molto interessanti: consente di trovare l’area di sosta più vicina al luogo in cui ci si vuole recare e permette di eseguire la transazione per il parcheggio per il tempo prescelto, che può anche essere prolungato semplicemente da remoto.

Per iniziare ad approfittarne è sufficiente scaricarla gratuitamente da App Store o Play Store: una volta apparsa l’icona di Easy Park sullo smartphone, bisogna inserire il proprio numero di telefono, la targa del veicolo e un metodo di pagamento valido scelto tra carta di credito, prepagata o PayPal.

Dopo aver ultimato la procedura d’iscrizione con i propri dati personali per la fatturazione (nome, cognome, codice fiscale, residenza e e-mail) non rimane altro da fare se non apporre l’adesivo grazie al quale comunicare agli ausiliari del traffico che la sosta è stata pagata tramite app.

Lo si può ricevere tramite posta elettronica entrando nella sezione Richiedi Contrassegno delle Impostazioni, oppure collegandosi al sito ufficiale.





ITARGA

iTarga è un’app per i dispositivi iOS e Android, è gratuita e scaricabile rispettivamente dall’App Store e dal Google Play Store. Serve a ottenere vari dati e informazioni utili su auto e moto, controllarne la copertura assicurativa, la revisione, verificarne eventuali denunce di furto e altro ancora, informazioni comode in caso d'acquisto o d'incidente ad esempio.

Una volta aperta l’applicazione, per ottenere la panoramica con tutte le informazioni legate all’auto, alla moto o al furgone, non c’è altro da fare che inserire il numero di targa, selezionare la tipologia di veicolo e toccare il pulsante “Verifica”.

iTarga a questo punto mostra all’utente una pagina riepilogativa con tutti i dati dell’auto identificata e le informazioni accennate poco sopra, pagina condivisibile con un click toccando l’icona relativa posta in alto a destra.





