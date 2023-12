L'Italia è una nazione ricca di storia e cultura, con un patrimonio religioso e spirituale che attrae milioni di visitatori ogni anno. Nella legge di bilancio in vigore dal 2024, appena approvata, il Governo ha introdotto nuove misure per promuovere i cammini religiosi e il turismo accessibile, anche in vista del prossimo Giubileo.

I cammini religiosi in Italia sono percorsi di pellegrinaggio che attraversano il paese, collegando luoghi sacri e siti storici. Questi percorsi offrono ai pellegrini l'opportunità di riflettere e di connettersi con la loro fede mentre esplorano la bellezza naturale e culturale dell'Italia. Le nuove misure prevedono investimenti per migliorare le infrastrutture lungo questi percorsi, rendendoli più accessibili e accoglienti per i pellegrini. Nella manovra sono stati inseriti 5 milioni per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026. In totale 15 milioni di euro.

Il turismo accessibile è una priorità per l'Italia, che si impegna a garantire che le sue bellezze siano fruibili da tutti, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. La Manovra prevede fondi per migliorare l'accessibilità dei siti turistici, compresi i luoghi di culto, i musei e le attrazioni storiche. Questo include l'installazione di rampe, ascensori e altri dispositivi di assistenza, così come la formazione del personale per assistere i visitatori con disabilità. Più importanti i fondi per questa voce: 550 milioni per il 2024 (per la precisione 552 milioni e 177.454 euro) e più di 230 milioni (231 e 807.485) per l'anno seguente.

Fondi anche per il Giubileo, o Anno Santo, che si terrà nel 2025. Si tratta di 75 milioni di euro del 2024, 205 per il 2025 e 8 per il 2026, destinati alla ristrutturazione di chiese e basiliche e all'organizzazione di eventi culturali e religiosi, oltre alla promozione del Giubileo a livello internazionale.