Gli esami della maturità 2024 rappresentano un momento cruciale per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Quest'anno, come definito dal Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), la prima prova, quella d'italiano, si svolgerà mercoledì 19 giugno dalle ore 8:30 e avrà una durata massima di 6 ore e sarà a carattere nazionale. Questa prova è volta a saggiare la padronanza della lingua italiana da parte degli studenti, nonché le loro capacità espressive, logico-linguistiche e critiche.

Gli studenti terranno la seconda prova, con le materie appena stabilite, il giorno successivo. Al Liceo classico ci sarà la versione di Greco da tradurre in italiano; al Liceo scientifico gli studenti dovranno risolvere dei problemi di Matematica; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico con indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing". La seconda prova d'esame, in base al tipo di scuola e all'indirizzo di studi, cambia ogni anno.

Questo l'elenco delle materie per le seconda prova scritta suddiviso per licei e istituti tecnici:

Licei

Greco per il Liceo classico; Matematica per il Liceo scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione Relazioni internazionali per il marketing) e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Topografia per l'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Sistemi e reti per entrambe le articolazioni dell'indirizzo Informatica e Telecomunicazioni; Progettazione multimediale nell'indirizzo Grafica e comunicazione; Trasformazione dei prodotti per l'articolazione Produzioni e trasformazioni degli Istituti agrari (Viticoltura e difesa della vite).

Dopo le prove scritte, gli studenti dovranno affrontare un colloquio orale secondo il calendario predisposto dalla commissione. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Valditara, negli ultimi mesi, aveva confermato l'impianto dell'esame, garantendo lo svolgimento delle tradizionali prove scritte, ma ha anche anticipato che l'orale avrebbe potuto cambiare.