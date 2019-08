"What" (Red Lizard) di Storm piace a tanti dj... Tra gli altri, Leandro Da Silva, Promise Land, Asco, Lumberjack, Stefano Iezzi

Uscito da poco, il 12 agosto 2019, "What" è il nuovo singolo di Storm ed esce su Red Lizard, la label di Asco, dj e produttore italiano già conosciuto in mezzo mondo. Pure Storm, all'anagrafe Cosimo di Rubbo, sta crescendo molto.

Il suo singolo precedente, "Paradise", è uscito su Dance and Love, la label di Gabry Ponte.

"What è una traccia electro house in cui una voce cita un celeberrimo brano anni '90", racconta Storm. "E' una citazione evidente, il disco ha poi un suo ritmo decisamente contemporaneo".

In effetti un disco in cui una voce ipnotica ripete "They what is house but they don't know what is house, everybody shout" non può che far pensare ad un certo brano di un certo Fatboy Slim... ma "What" è più che altro un bel viaggio dritto al centro della musica da ballo. Per questo è già piaciuta a Leandro Da Silva, Promise Land, Asco, Lumberjack, Stefano Iezzi.





Ascolta o scarica Storm - "What" (Red Lizard) sulle diverse piattaforme digitali

red-lizard.lnk.to/what?fbclid=IwAR1mtzSHzu0sRSKK98y88H6nUNm8R5uxe3a_oginlwqtVBhLfXhijdkXDRA

Scopri di più su Storm / Kosimo

soundcloud.com/stormdeejay

www.facebook.com/djstorm83

www.instagram.com/stormdeejay

www.beatport.com/artist/storm-italy/64613

Storm su Spotify

open.spotify.com/artist/6XvqsTmVTrdoEOiAzN1AnI