Prosegue l'attività sismica nell'area intorno ad Impruneta, piccolo comune non distante da Firenze, dove anche nella mattinata di luinedì è stata registrata una nuova scossa di terremoto, seppure di magnitudo 2, dopo quella ben più forte di ieri sera di magnitudo 3.7, avvertita anche nelle province di Prato e Siena.

Così Carlo Meletti, dell’Ingv di Pisa: "Quella dell’Impruneta è una zona sismica nota a livello storico. In quei paesi c’è stato nel 1895 un terremoto di magnitudo 5.5 con danni agli edifici.In questo momento c’è una sequenza... abbiamo superate le 200 scosse a partire dal 3 maggio, con una sismicità abbastanza frequente e in alcuni casi anche scosse forti, quella da 3.7 magnitudo è la più alta insieme a quella del 3 maggio.È normale che dopo 10 giorni di scosse continue che ci sia ansia e preoccupazione, è una situazione di stress per le persone che vivono sul territorio. Non siamo in grado di prevedere quello che succederà, però, avendo un record storico, si possono attivare delle verifiche sugli edifici".