Una tragedia aerea ha colpito oggi la città indiana di Ahmedabad, dove il volo AI171 di Air India, diretto a Londra Gatwick, si è schiantato pochi secondi dopo il decollo, provocando la morte di almeno 200 persone. In mezzo al disastro, un uomo è sopravvissuto miracolosamente.

Secondo quanto riferito dal commissario di polizia di Ahmedabad, GS Malik, l'unico sopravvissuto al momento identificato occupava il posto 11A a bordo del Boeing 787-8. Dalla lista passeggeri risulta che quel posto fosse assegnato a Vishwashkumar Ramesh, un cittadino britannico di origini indiane.

Il cugino di Ramesh, Ajay Valgi, ha raccontato alla BBC che Vishwashkumar ha contattato la famiglia per rassicurarli sulle sue condizioni, ma resta ignota la sorte del fratello Ajay, anch'egli presente sull'aereo. I media indiani hanno confermato che Ramesh ha condiviso la sua carta d'imbarco, che riportava chiaramente il suo nome e il numero del posto.

Attualmente ricoverato in ospedale, Ramesh è sotto osservazione medica. Le autorità hanno finora recuperato 204 corpi e 41 persone sono in cura per le ferite riportate.

A survivor found after Air India plane crashed in Ahmedabad.



RAMESH VISHWASKUMAR, SEAT 11A pic.twitter.com/m4CesrdFHs — Justin J. Thomas (@Just_insync) June 12, 2025

A bordo del volo c'erano 169 cittadini indiani, 53 britannici, sette portoghesi e un canadese, come dichiarato da Air India. Il Boeing si è schiantato meno di un minuto dopo il decollo, impattando contro un edificio adibito ad alloggi per personale medico.

La portata della tragedia ha immediatamente attirato l'attenzione internazionale. In una nota, il re d'Inghilterra ha espresso il suo sgomento per l'accaduto: "Io e mia moglie siamo profondamente scioccati da quanto avvenuto questa mattina ad Ahmedabad. Le nostre preghiere e il nostro sostegno vanno alle famiglie e agli amici delle vittime di questo terribile incidente".

Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha attivato squadre di crisi sia in India che nel Regno Unito, lavorando a stretto contatto con le autorità locali per fornire assistenza ai cittadini britannici coinvolti e alle loro famiglie. "Il Foreign, Commonwealth and Development Office sta operando con urgenza", ha dichiarato Lammy alla Camera dei Comuni.

Nel frattempo, l'aeroporto di Gatwick, a Londra, ha allestito un centro di accoglienza per i familiari dei passeggeri, offrendo informazioni e supporto psicologico.

Il volo AI171 era decollato dall'aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad alle ore 13:39 locali (08:09 GMT), con arrivo previsto a Londra Gatwick alle 18:25 ora locale. Le indagini sulle cause dello schianto sono in corso.





Fonte: BBC News