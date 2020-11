Sylvester Stallone è un grande collezionista di orologi. Il motivo? Quello che molti non sanno è che prima che l'attore americano raggiungesse il successo, ha frequentato l'American College di Lysin, in Svizzera.

Evidentemente, vivere in Svizzera ha fatto crescere l'interesse dell'attore per gli orologi e per questo ne è poi diventato un grande collezionista.

Il prossimo dicembre, Sly metterà all'asta alcuni dei suoi pezzi pregiati, quattro orologi Richard Mille e un orologio Panerai. Due di questi orologi cinque orologi sono stati indossati da Stallone nei suoi film.

L'evento si terrà il 12 dicembre ed è organizzato da Phillips Auctions in associazione con Bacs e Russo.