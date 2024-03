La Corte Suprema degli Stati Uniti, annullando la precedente decisione della Corte Suprema del Colorado, ha stabilito che Donald Trump potrà prendere parte alle primarie dello Stato che si terranno martedì 5 marzo, in occasione del Super Tuesday, giorno in cui contemporaneamente si svolge il maggior numero di consultazioni - caucus compresi - per la scelta da parte di democratici e repubblicani dei rispettivi candidati per la corsa alla Casa Bianca.

Il caso alla Corte Suprema era riassunto sulla base di questo interrogativo:

The Supreme Court of Colorado held that President Donald J. Trump is disqualified from holding the office of President because he "engaged in insurrection" against the Constitution of the United States-and that he did so after taking an oath "as an officer of the United States" to "support" the Constitution. The state supreme court ruled that the Colorado Secretary of State should not list President Trump's name on the 2024 presidential primary ballot or count any write-in votes cast for him. The state supreme court stayed its decision pending United States Supreme Court review.The question presented is:Did the Colorado Supreme Court err in ordering President Trump excluded from the 2024 presidential primary ballot?

"Grande vittoria per l’America!!!", ha commentato Trump sul proprio account della propria piattaforma social, Truth, anche in considerazione che il via libera datogli in Colorado potrà essere replicato anche in altri Stati che avevano preso la stessa decisione, tra l'altro non estemporanea, poiché basata ai sensi del 14° emendamento della Costituzione, che include una sezione, la numero tre, che proibisce di ricoprire incarichi pubblici a chiunque abbia partecipato a un'insurrezione.

Come è possibile allora che Trump, addirittura promotore dell'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021, non possa rientrare nelle more dell'emendamento?

Perché la Costituzione - secondo la Corte Suprema - attribuisce al Congresso, e non agli Stati, la responsabilità di far rispettare la Sezione 3 del Quattordicesimo Emendamento contro funzionari e candidati federali. Per tale motivo, la Corte Suprema del Colorado ha commesso un errore nell'impedire all'ex presidente Trump di partecipare alle primarie presidenziali del 2024.

Da aggiungere, infine, che la Corte Suprema degli Stati Uniti, dopo le nomine dell'amministrazione Trump, ha una maggioranza di giudici di nomina repubblicana.