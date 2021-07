L'Associazione Culturale Noi per Napoli, con i suoi artisti e rappresentanti, direttori artistici, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, artisti del Teatro San Carlo, in collaborazione con "Il Circo Immaginato" del Dott. Marco Lombardi vi aspettano per regalarvi un sogno, il 10 agosto 2021 alle ore 19.30 in uno dei luoghi più noti e belli del mondo, Castel dell'Ovo, Isolotto di Megaride, Napoli sulla stupenda Terrazza dei Cannoni, per la Rassegna Estate a Napoli 2021 organizzata e voluta dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, con "Atmosfere da Sogno", Concerto spettacolo, interazione e dialogo tra lirica, teatro ed arte circense, in un’atmosfera sognante in cui verranno interpretate le più belle romanze da salotto dell’800, d’opera, operetta e classici napoletani, introdotte da pagine teatrali con la cornice di numeri acrobatici circensi de Il Circo Immaginato.

Il cast musicale: il soprano Olga de Maio ,i tenori Luca Lupoli e Lucio Lupoli , la voce narrante dell'attore di "Un Posto al Sole "Giovanni Caso era sulle arpe di Gianluca Roviniello e Marco Lombardi, la pianista Nataliya Apolenskaja.



E il circo? Gran classe di Nicole Martini, vincitrice del primo premio sez circo di un'altra manifestazione a firma de Maio Lupoli il Festival delle Arti. Nicole Martini circense pura proviene dal circo di famiglia, Madagascar, gran bella realtà italiana, poi il circo immaginato una realtà targata Napoli difatti è nato da un'idea del medico napoletano Marco Lombardi rinforzerà la parte circense, molto nella scenografia e sceneggiatura, il circo e' poesia ed è questo che meglio vuole che arrivi.



Castel dell'Ovo 10 AGOSTO 2021 h.19.30

Terrazza dei Cannoni



