Dopo che allo Spezia il gol del 3-0 è stato annullato per fuorigioco, l'Atalanta è riuscita a recuperare la partita e al fischio finale il risultato del Picco è stato di parità, 2-2.

Lo Spezia passa in vantaggio già all'8': Nzola si invola sulla fascia destra e crossa al centro, dove Gyasi si fa trovare pronto per la deviazione vincente sul primo palo. Il raddoppio dello Spezia arriva al 30', grazie a Nzola, che fa tutto da solo con un contropiede finalizzato da un rasoterra sotto le gambe di Sportiello.

E prima dell'intervallo è Palomino che devia all'ultimo momento il tiro di Nzola in un'azione fotocopia di quella del secondo gol, evitando così la rete del possibile 3-0.

La squadra di Gasperini ha delle occasioni, ma non sembra convinta come ci ha abituato in passato ed il risultato di 2-0 finisce per rispecchiare quanto si è visto in campo.

Nella ripresa, al 60', Ampadu, in area, gira di destro superando Sportiello, ma l'arbitro annulla per fuorigioco dopo il check del Var. Al 72' Ampadu ha l'occasione per rifarsi, ma la palla stavolta finisce alta, seppur di poco, sopra la traversa.

Al 77' Højlund accorcia il risultato, bravo a girarsi in area e a calciare di destro insaccando la palla alle spalle di Zovko. Il gol del pareggio arriva in pieno recupero, al 93', con Pasalic che sfrutta un'ingenuità difensiva bianconera deviando in porta da pochi passi il cross di Koopmeiners.

Con il punto conquistato da entrambe le squadre, lo Spezia si porta a quota 14 e l'Atalanta va a 28 punti, settima.