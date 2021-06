Dopo il Gran Premio della Stiria di domenica scorsa, il team principal Toto Wolff aveva dichiarato che la scuderia si sarebbe concentrata sullo sviluppo della vettura del 2022.

Tutti hanno interpretato l'ammissione con l'intenzione della Mercedes di non impegnarsi più nello sviluppo dell'attuale monoposto per il resto della stagione, pertanto - in base a quello che abbiamo visto finora - consegnando così il mondiale alla Red Bull e, soprattutto, a Max Verstappen.

Chissà come deve aver interpretato la notizia Lewis Hamilton. Fatto sta che, martedì, è arrivata la precisazione, anche se ha quasi il sapore della smentita, del capo tecnico James Allison, che invece ha annunciato novità a breve che renderanno la F1 W12, la vettura del 2021, più veloce, con gli aggiornamenti che riguarderanno sia il telaio che il motore.

E come avrebbe fatto il migliore dei democristiani dalle nostre parti, Allison ha pure aggiunto che non c'era alcuna contraddizione tra quanto da lui detto e quanto dichiarato in precedenza da Toto Wolff.

"Ciò che Toto voleva sottolineare - ha detto Allison - è che le regole del prossimo anno costituiscono un grosso impegno per tutte le scuderie che, inevitabilmente, dovranno concentrare le loro risorse sullo sviluppo della nuova vettura già fin d'ora. Questo è quanto sta accadendo alla Mercedes, ma ciò non significa che tutta l'attività della scuderia sia concentrata completamente sull'auto del 2021. Infatti, per laq F1 W12 ci sono in programma alcuni cambiamenti nell'aerodinamica e la possibilità di aumentare un po' la potenza della Power Unit.

La scorsa stagione, Hamilton ha conquistato il settimo titolo mondiale vincendo 13 delle 17 gare che si sono potute disputare. Quest'anno, invece, la Red Bull ha già vinto cinque delle otto gare finora disputatesi, mentre alla Mercedes sono andate le restanti tre.

La vittoria di Max Verstappen di domenica al Red Bull ring, dove si correrà nuovamente questo fine settimana per il GP d'Austria, è stata la terza in quattro gare e la quarta consecutiva per la scuderia austriaca. Grazie a ciò, il pilota olandese precede di 18 punti Lewis Hamilton nella classifica del mondiale piloti.



Crediti immagine: twitter.com/MercedesAMGF1/status/1410260087646691329