Al Pala Alpitour di Torino, per la prima volta in Italia, si disputerà la 52esima edizione delle ATP Finals, in programma dal 14 al 21 novembre 2021.

Partecipano al torneo indoor, il più importante dell'anno dopo i tornei del Grande Slam, i migliori otto tennisti delle classifiche ATP sia per il singolare che per il doppio.

Tra questi otto "maestri" c'è anche un italiano: Matteo Berrettini. Il tennista azzurro ha conquistato la qualificazione alle Nitto ATP Finals per la seconda volta, grazie a una grande continuità, vincendo il torneo del Queen's e disputando la finale a Wimbledon.

Ci sarà anche il giovane Jannik Sinner, ma solo come riserva: il tennista altoatesino non è riuscito a superare in classifica Ruud e Hurkacz e deve accontentarsi della nona posizione e sperare che uno tra gli 8 partecipanti dia forfait – possibile per Tsitsipas, alle prese con un problema al braccio.

Dove vedere il torneo? Le Nitto ATP Finals 2021 saranno trasmesse in diretta su Sky. Il canale Supertennis offrirà la visione di un match al giorno in differita, mentre sui canali Rai sarà trasmesso in chiaro il miglior match della giornata.