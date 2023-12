Dopo un tour di successo, in tutta Italia, e un film documentario presentato alla 78esima Mostra Internazionale D’Arte Cinematografica Di Venezia, il progetto, di Cristiano De André, dedicato al concept album di Faber “Storia Di Un Impiegato”, si arricchisce di un nuovo ed imperdibile tassello: il 15 dicembre, esce, in cd e in digitale, l’album live “DEANDRÉ#DEANDRÉ Storia Di Un Impiegato” (prodotto da Cristiano De André, Intersuoni e Nexo Digital, distribuzione Warner Music Italy).

Il pre-order è disponibile al seguente link: https://bio.to/DeAndreSDUI





Questa nuova uscita discografica arriva a coronamento di un lungo percorso di rilettura dello storico album, che torna, così, a smuovere le coscienze, in occasione del 50° anniversario dalla sua pubblicazione, nel 1973.





Tracklist

1. INTRODUZIONE

2. CANZONE DEL MAGGIO

3. LA BOMBA IN TESTA

4. AL BALLO MASCHERATO

5. SOGNO NUMERO DUE

6. CANZONE DEL PADRE

7. IL BOMBAROLO

8. VERRANNO A CHIEDERTI DEL NOSTRO AMORE

9. NELLA MIA ORA DI LIBERTÀ





Le nove tracce, dell’album, sono estratte dall’omonimo film documentario “DEANDRÉ#DEANDRÉ Storia Di Un Impiegato”, diretto da Roberta Lena (distribuito, nelle sale, da Nexo Digital, attualmente disponibile sulla piattaforma, in streaming, nexoplus.it, e sui canali di Nexo TV "House of Docs" e "Le Vite degli altri") che, a sua volta, raccontava il celebre tour di Cristiano De André iniziato nel 2018, una vera e propria opera rock che ha fatto rivivere, a migliaia di persone, il concept album sugli anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore.

Questo omaggio unico a Fabrizio De André è più di una semplice riproposizione di brani senza tempo. È il tributo profondo e personale dell’unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. Arrangiare “Storia Di Un Impiegato” ha significato, per Cristiano De André, riportare, in auge, i figli della rivoluzione pacifista: l’utopia, l’anarchia, il Sogno, da una parte, il Potere, la paura, l’inabissamento delle qualità individuali, a discapito delle esigenze globali, dall’altra.

La produzione e gli arrangiamenti, delle sezioni musicali introduttive, di ogni traccia, sono di Cristiano De André e Stefano Melone.

Chi ha avuto la fortuna di assistere al tour di Cristiano De André, può, ora, rivivere quell’emozione, grazie a questo album live, che porta avanti, in modo eccellente, la fiamma della poesia e della musica italiana.