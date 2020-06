I nuovi casi di contagio da Covid al 12 giugno sono 393 e 236.305 ilnumero totale dei contagiati. A questo dato, che restringe le aree di contagio soprattutto a Lombardia (272), Piemonte (31), Emilia Romagna (33) e Lazio (27), si può aggiungere anche il dato della Regione Campania che ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendone 229 e che porterebbe i contagiati di oggi a 163... ma sarebbe solo un artificio che non nasconde il fatto che il contagio non sembra aver intenzione di scendere verso la soglia zero.

Il numero totale dei positivi è di 28.997, con una decrescita di 1.640 rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d’Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata.

Tra loro 227 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 9 pazienti rispetto a giovedì, 3.893 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 238 pazienti, mentre 24.877 sono quelli in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale invece a 173.085, con un incremento di 1.747 persone rispetto a 24 ore fa.

Oggi i deceduti sono 56 e portano il totale a 34.223.

Nel frattempo Matteo Salvini, al grido implicito di "me ne frego", in barba a qualsiasi norma anti contagio va in giro per l'Italia a promuovere se stesso e il coronavirus!

Qui è a Cefalù...



e qui a Barcellona Pozzo di Gotto...



Ma è normale?