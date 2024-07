Il 26 Luglio incominceranno le Olimpiadi di Parigi 2024 e si terrà la cerimonia di apertura con la famosa torcia olimpica che sta per terminare il suo "itinerario" essendo partita il 16 aprile dalla città greca di Olimpia. Come ogni anno le nazioni partecipanti scelgono i propri portabandiera. Per citare alcuni dei fortunati che avranno l'onore di partecipare attivamente alla cerimonia d'apertura, coloro che rappresenteranno l'Italia sono Arianna Errigo e Gianmarco 'Jimbo' Tamberi, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo e campione del mondo ai mondiali svolti lo scorso anno a Budapest.

Gli USA hanno scelto Coco Gauff, talentuosa tennista e LeBron James che non ha bisogno di presentazioni. La leggenda dell'NBA è a caccia di quello che sembra l'ultimo oro olimpico della sua carriera. Il mondo della pallacanestro e dello sport in generale hanno gli occhi puntati sugli statunitensi che sono senza alcun dubbio i favoriti ma ultimamente hanno faticato anche contro squadre sulla carta di gran lunga sfavorite come ad esempio il Sud Sudan, il paese più povero del mondo, che hanno sfiorato la vittoria. I sogni dei sud sudanesi sono stati infranti da una rimonta terminata da James.

LeBron, però, non gioca naturalmente da solo. Gli Stati Uniti hanno optato per il tanto atteso Dream Team convocando i migliori cestisti statunitensi, tra cui: Stephen Curry ,Kevin Durant, Joel Embiid, Devin Booker, Jayson Tatum, Anthony Davis ed Anthony Edwards. Questo è senza dubbio uno dei migliori Team Usa mai visti senza dimenticare il Dream Team del 92' capitanato da un certo Michael Jordan.

L'annuncio di un Dream Team 2.0 ha creato molte diatribe sui social a causa di vari dibattiti di chi si sostiene che l'attuale Team Usa sia migliore di quello del 92'. Non sono mancati post e commenti ironici tra cui il paragone tra i cestisti statunitensi e gli Avengers, i famosi supereroi della Marvel. Come mai è nato un nuovo Dream Team? Esistono diverse risposte alla domanda: una più razionale 'Team USA ha sempre vinto alle olimpiadi ma hanno perso nel 2022 la finale dei Mondiali ed inoltre a causa della "scarsa" attenzione che i loro atleti stanno ricevendo a causa dell'ascesa di talenti oltreoceano che minacciano l'attenzione dei mass media sui cestisti americani. Le ultime due prime scelte al Draft sono entrambe francesi e questo non può fare altro che impensierire il paese a stelle e strisce; l'altra risposta è un semplice e banale 'perchè no?'.

Esiste anche una terza risposta decisamente più originale e divertente 'Team USA deve dimostrare a Noah Lyles di essere i più forti'. Qual è il collegamento tra Noah Lyles, il miglior velocista al mondo, e la squadra di pallacanestro Americana? Tutto è nato quando Lyles, dopo esser diventato campione sui 200 metri piani a Budapest, in conferenza stampa rivela di essere infastidito dal fatto che i campioni Nba vengano considerati campioni del mondo. Il tutto può essere riassunto da una sua frase ormai diventata cult:“ World champion of what? The United States?". Noah Lyles non ha tutti i torti.

E' davvero arrivato il momento di mostrare nuovamente al mondo cosa è capace di fare il Team USA? Ma ce ne è davvero il bisogno? USA deve vincere l'oro olimpico senza se e senza ma altrimenti sarà davvero una catastrofe e questo pessimo finale non lo augurerebbe nemmeno Noah Lyles.