Direttamente da Firenze, lo chef Lorenzo Baldacci ci porta a conoscere la sua cucina e la sua pluriennale esperienza attraverso questa esclusiva intervista che ci farà ripercorrere non solo la sua carriera, ma anche la sua personale esperienza in una location ed in un evento così rinomati nel mondo. La sua collaborazione con il Salotto delle Celebrità vuole essere motivo di arricchimento personale e di maggior conoscenza e consapevolezza dei sapori delle tradizioni enogastronomiche nazionali. Ogni suo piatto è unico e pensato proprio per i palati che hanno avuto modo all’interno de “Il Salotto delle Celebrità” di conoscere la sua arte culinaria.

Ma scopriamo di più su chi è Lorenzo Baldacci e sulla sua arte culinaria. "Benvenuto! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Grazie mille a voi. Attualmente lavoro per il ristorante Haselburg, nella splendida cornice di Castel Flavon. Abbiamo dodici tavoli che serviamo d’inverno nell'esclusiva bellezza interna del castello, e d’estate nella suggestiva terrazza che affaccia sulla città. Con la divisione Eventi invece ci proponiamo principalmente come uno dei luoghi più esclusivi per i matrimoni in città e dintorni. La struttura su più livelli è multifunzionale: dal seminario, alla cena aziendale che ospita fino a 300 persone, matrimoni, eventi, concerti, mostre d'arte ecelebrazioni di ogni genere.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Certo! Il Castello non dispone di camere, ma ci sarebbe la possibilità di realizzarle in termini di progetto e di spazi: siamo un’azienda in continua evoluzione ed abbiamo sempre molti progetti sul tavolo, soprattutto con la divisione eventi. Per il momento non posso anticipare nulla di più, ma il ristorante ha 2 cappelli sulla guida Gault Millau e punta al terzo.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

La Mostra del Cinema di Venezia è una grande vetrina per qualsiasi attività. Con noi hanno avuto modo di partecipare i migliori brand con cui collaboriamo ogni giorno, dalle Bollicine Kettmeir, alla carne Wagyu di Stefan e per finire alla pasta artigianale di Federico, del Pastificio Soldati. Ci siamo fatti conoscere al meglio, facendo assaporare ogni elemento delle nostre degustazioni per dare così grande valore gastronomico alla parte food and beverage della villa. "In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema.

Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Amo il cinema e la musica, non mi piace il romanzo ma sono sempre stato attratto dalle storie vere e dai titoli storici che raccontano grandi imprese. Da “La vita è bella” del compaesano Benigni a “Il Gladiatore”. I prelibati piatti dello chef Lorenzo Baldacci sono stati realizzati anche con l’aiuto di alcune aziende che ringraziamo di aver partecipato: KETTMEIR eccellenza vinicola dell’Alto Adige dal 1919, PASTIFICIO SOLDATI produttori di pasta d’eccellenza dal 2016 e WAGYU ALTO ADIGE allevatori di pura carne e razza Wagyu sulle tavole dal 2012.