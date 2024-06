Il brano della cantautrice sugli stores digitali e dal 14 giugno nelle radio.

“Fr_ida” è il nuovo e atteso singolo della poliedrica artista e cantautrice Ida Elena, sui principali stores digitali e dal 14 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Interpretazione vocale dell’artista da brivido, autentica e sentita che scivola sulle melodie latin di un brano che entra in testa sin dal primo ascolto. Produzione artistica ben strutturata e curata nei minimi dettagli, dagli arrangiamenti di tendenza, strizzando l’occhio alle radio.

Reduce dal primo premio al “My Italy Festival” di Winterthur, in Svizzera, la cantautrice Ida Elena (vincitrice di 22 premi internazionali tra cui best vocalist al Los Angeles Video Music Awards) torna con un nuovo singolo per l'estate. Dopo aver sperimentato mescolando musica pop e sonorità celtiche nei primi due album cantautorali, esplora adesso sonorità più calde e latine, fondendole con il pop italiano più contemporaneo. Il brano “Fr_ida” è un manifesto di affermazione femminile, che tramite la parafrasi delle parole della stessa Frida Kahlo, vede la vita attraverso gli occhi della cantautrice Ida Elena che viene ispirata dal lavoro della grande artista da sempre. La donna deve essere libera di sperimentare la vita in tutte le sue forme per viverla appieno.

Ascolta il brano

https://open.spotify.com/intl-it/album/5rOzQAr1pg9PjHnk2FaRvL?si=xEnl9qh1TGC3b4iiCMKmoQ

Storia dell’artista

Ida Elena, cantautrice e chitarrista siciliana di adozione romana con all'attivo 2 album d'estrazione pop con influenze celtic folk (tra cui Native Spirit, Maqueta Records) e un album con la band metal Bare Infinity (The Butterfly Raiser, IMA NYC best metal album 2017) inizia la sua carriera artistica come attrice, per poi dedicarsi completamente alla musica (complice l'apparizione a I Raccomandati a soli 19 anni).

Ida Elena comincia il suo viaggio nel cantautorato con un crocevia in cui musica folk irlandese e contaminazioni incontrano le melodie del pop tra atmosfere mistiche e sognanti (il suo videoclip “Native Spirit” tra il fantasy e il mistico ha vinto due premi a livello internazionale, tra cui best vocalist e best videoclip al Los Angeles Video Music Awards. Ida Elena vince inoltre nella categoria female vocalist di Musica Celtica Italia del 2022). Successivamente la svolta electro-pop con Voices (2020) e Wild (2021, che vince anche best videoclip al Premio Roma videoclip 2023). Nell'aprile 2024 Ida Elena vince il primo premio al My Italy Festival di Winterthur, Svizzera e sta attualmente lavorando a nuova musica.

Nel corso della sua carriera, ha suonato nei festival medievali di tutta Europa, tra cui Wave Gotik Treffen, Festival Fantasia, Semper Memento Mori, Greenfield e molti altri: ha partecipato a più di 500 esibizioni live e produzioni teatrali, oltre che a film cinematografici (tra cui “Un amore così grande” 2017 starring il Volo) dove presta un'interpretazione recitativa e canora.

Facebook: https://www.facebook.com/idaelenaderazza/

YouTube: https://www.youtube.com/@IdaElenaOfficial

Instagram: https://www.instagram.com/idaelenaofficial/