Nella nota ufficiale che ha riassunto i contenuti dell'incontro tenutosi a Sandringham con il duca del Sussex, a cui hanno partecipato il Principe di Galles e il Duca di Cambridge, la regina Elisabetta li ha definiti "molto costruttivi", aggiungendo che "la mia famiglia e io siamo completamente favorevoli al desiderio di Harry e Meghan di crearsi una nuova vita come una qualsiasi nuova famiglia".

"Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della famiglia reale - ha continuato la regina - rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente come famiglia, pur rimanendo parte importante della mia famiglia".

Per questo, ha dichiarato la regina Elisabetta, è stato concordato che ci sarà "un periodo di transizione" in cui i duchi del Sussex trascorreranno il loro tempo in parte in Canada e nel Regno Unito", dopo che Harry e Meghan hanno chiarito che in futuro non vogliono fare affidamento sui fondi pubblici per il loro mantenimento.

Il periodo di transizione servirà così a risolvere quelle che la regina ha definito "questioni complesse", perché "c'è ancora molto lavoro da fare", concludendo però che "le decisioni finali saranno assunte nei prossimi giorni".

Nella giornata odierna, il principe Harry e il principe William sono stati costretti a rilasciare una dichiarazione congiunta etichettando come "false affermazioni" quelle che spiegavano la volontà di Harry di non voler più essere coinvolto nella vita di corte a causa del "bullismo" da parte del fratello maggiore.