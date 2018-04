Prima fotografia ufficiale dell'autismo in Italia: colpito 1 bambino su 100

Grazie ad Asdeu, progetto europeo biennale finanziato dalla Commissione europea, arrivano oggi in Italia i dati definitivi della prevalenza dei disturbi dello spettro autistico: circa 1 bambino italiano su 100 è colpito da autismo.

Il progetto Asdeu ha avuto come obiettivo quello di fare il punto sullo stato dell'arte dell'autismo in Europa, sotto diversi punti di vista. Per molti Stati, Italia compresa, questa ricerca ha rappresentato una prima esperienza di studio epidemiologico dei disturbi dello spettro autistico. Asdeu in Italia è stato ufficialmente rappresentato dall'Irccs Stella Maris e guidato dal professor Filippo Muratori e dal dottor Antonio Narzisi.

In un secondo momento al progetto Asdeu ha aderito anche l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con uno studio promosso e finanziato dal Ministero della Salute dal titolo ‘Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico’, che ha effettuato un ulteriore studio epidemiologico nelle aree di Lecco-Monza-Brianza, Roma e Palermo.

Lo studio epidemiologico Asdeu-Stella Maris è stato eseguito su più di 10.000 bambini d’età compresa tra i 7 e i 9 anni nell'area metropolitana di Pisa e provincia. Il progetto aveva il duplice obiettivo di stimare il numero di bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni con una diagnosi di autismo e di individuare alunni della stessa fascia di età che non avevano una diagnosi ma il cui profilo comportamentale poteva essere suggestivo di autismo.

La chiusura della ricerca ha confermato i dati attesi relativi alla prevalenza dei disturbi dello spettro autistico in Italia ovvero di circa 1:100. I dati finali del progetto sono attualmente in via di elaborazione.