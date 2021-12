Andy Beshear, governatore del Kentucky, lunedì ha dichiarato che sono almeno 64 i morti finora accertati a causa dei tornado che hanno colpito il suo Stato venerdì scorso.

Le vittime, con un'età compresa tra i cinque mesi e gli 86 anni, sono state registrate in almeno otto diverse contee, con 18 persone non ancora identificate.

Ma i numero dei morti è destinato a crescere, perché sono almeno 105 coloro che risultano dispersi e alla cui ricerca provvedono le squadre di soccorso, di cui fanno parte anche 300 membri della Guardia Nazionale, che stanno setacciando le macerie, oltre a distribuire acqua e generatori ai residenti.

Il governatore Beshear ha offerto ospitalità alle famiglie colpite mettendo a disposizione edifici e siti statali per le famiglie colpite e si è impegnato a fornire 5.000 dollari in spese di sepoltura per ogni famiglia che ha perso una persona cara. Tutte le bandiere sugli edifici pubblici saranno poste a mezz'asta per una settimana, in segno di lutto.

Ma non solo nel Kentucky si segnalano vittime: infatti sono almeno 13 i decessi in altri quattro Stati.

In Illinois, 6 persone sono rimaste uccise nel crollo di un magazzino Amazon a Edwardsville e altre risultano ancora disperse. 4 i morti in Tennessee, mentre 2 quelli in Arkansas, uno dei quali per il crollo di una casa di cura. Un decesso è stato confermato nel Missouri.