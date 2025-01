Il prezzo del rame potrebbe accelerare al rialzo nei prossimi mesi, a causa di uno squilibrio di mercato tra domanda e offerta.

Se la prima infatti rimane robusta e potrebbe addirittura accelerare ancora, l'offerta non riesce a tenere il passo.

La domanda di rame proviene dai settori che si occupano di veicoli elettrici e di sistemi a energia solare ed eolico. La richiesta è forte anche da settori in forte crescita, come i data center per l’intelligenza artificiale (AI) e le esigenze della difesa.

Di contro, le forniture sempre più limitate di rame, nei prossimi sei-dodici mesi, potrebbero portare a un deficit di oltre 200.000 tonnellate nel 2025.

Ne deriverà un deficit di mercato dal lato dell'offerta, che potrebbe innescare balzi in avanti delle quotazioni.