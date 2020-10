Sono 9000 le start-up innovative avviate in Italia a partire dal 2017, hanno un fatturato medio sotto i 200.000 euro e, nel corso del tempo, hanno lasciato per strada buona parte delle opportunità di crescita che si sono trovate davanti. Non è un caso che, nel 2019, solo 15 delle start-up innovative fondate negli ultimi 3 anni abbiano raggiunto i 10 dipendenti e i due milioni di euro di fatturato, lo 0.15% del totale.

Witailer, che supporta multinazionali e medie imprese a vendere su Amazon, ci racconta però di uno spaccato diverso, fatto di ambizione e crescita costante. Attiva dal 2017, dopo gli importanti risultati ottenuti in Italia (con più di 120 brand supportati e più di 2 milioni di euro fatturati nel 2019), la società sta infatti avviando lo sviluppo internazionale, con prima tappa Madrid. Grazie al proprio team locale, Witailer supporta infatti la crescita di multinazionali e pmi spagnole su Amazon e sui principali marketplace, con un focus particolare sulle realtà aziendali che vendono beni di largo consumo, in primis alimentari, prodotti per il personal care e elettronica di consumo.

“Molti dei nostri clienti hanno già una sede a Madrid, visto che il mercato spagnolo delle vendite online presenta delle buone opportunità di crescita, con solo il 60% della popolazione che acquista tramite ecommerce. Le possibilità di veder aumentare i propri volumi di vendita online sono quindi molto importanti, soprattutto se paragonate a quelle di Regno Unito e Germania, dove la percentuale di chi acquista online è già molto vicina ai livelli di saturazione del mercato, con l’80% della popolazione che acquista tramite e-commerce” ci dice Federico Salina, CEO di Witailer. “E’ fondamentale per le startup guardare allo sviluppo internazionale, soprattutto se, come nel nostro caso, hanno dei software proprietari che hanno potenziale anche al di fuori del mercato italiano. Noi per primi abbiamo l’obiettivo di diventare, nei prossimi 3 anni, il primo solution provider di Amazon del sud-europa” conclude Jana Nurmukhanova, COO di Witailer.

Witailer sta quindi portando in Spagna un approccio ad Amazon basato esclusivamente sull’analisi dei dati, il tutto grazie al software proprietario “Witailer marketplace Intelligence”, che aiuta il team ad analizzare i dati presenti su Amazon, agevolandoli così nell’ottimizzazione degli investimenti su un marketplace estremamente competitivo, oltre che a migliorare la performance complessiva delle società clienti.



Witailer ha attualmente un team composto da 35 risorse (diventeranno 40 entro la fine del 2020) e gestisce vendite online per circa 250 milioni di euro. La società, fondata nel 2017 da Federico Salina e Jana Nurmukhanova, entrambi ex Amazon, lavora sul mercato spagnolo grazie alla collaborazione con 3M, Lavazza e Moleskine, oltre a decine di PMI locali.