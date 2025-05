Omoda e Jaecoo offrono una delle garanzie più complete nel settore automotive. La copertura standard sul veicolo è di 7 anni o 150.000 km, con chilometraggio illimitato nei primi 3 anni. La verniciatura è garantita per 3 anni, mentre la protezione contro la corrosione arriva fino a 12 anni.

Per i modelli elettrici, il motore di trazione, la centralina (MCU e VCU) e la batteria ad alta tensione sono coperti per 8 anni o 160.000 km. In caso di perdita di efficienza della batteria (SOH), è prevista la sostituzione: - oltre il 10% nei primi 2 anni o 50.000 km, - oltre il 20% nei primi 4 anni o 100.000 km, - oltre il 25% nei primi 8 anni o 160.000 km.

I ricambi originali hanno una garanzia di 3 anni con chilometraggio illimitato (escluse le parti soggette a usura), mentre la disponibilità dei ricambi è assicurata per 10 anni. L'assistenza è garantita da oltre 40 concessionari in Italia, supportati da un centro logistico nazionale in grado di consegnare i pezzi in 24 ore (48 per le isole).

Sono escluse dalla garanzia le componenti soggette a normale usura e i danni causati da uso scorretto o mancata manutenzione. Con questo pacchetto, Omoda e Jaecoo confermano il loro impegno per qualità, trasparenza e attenzione al cliente.

Garanzia 7 anni Omoda e Jaecoo!