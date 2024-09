Women from Rote Island, un potente dramma che denuncia la violenza di genere in un contesto culturale ancora segnato dal patriarcato, è la scelta indonesiana per gli Oscar 2025.

La pluripremiata opera prima di Jeremias Nyangoen offre una denuncia cruda della violenza sulle donne in un Paese che lotta contro radicati stereotipi di genere.

TRAMA: Cacciata dalla sua amata isola per inseguire un futuro migliore, Martha, migrante senza documenti, vi fa ritorno, spinta dal bisogno di dare l'ultimo addio a suo padre. L'isola, un tempo rifugio sicuro, si trasforma ora in un luogo di lutto e di riconciliazione con le ferite inferte da un passato doloroso.

Nella storia degli Oscar l’Indonesia non è mai riuscita ad entrare nella cinquina finale dopo ben 27 presentazioni.